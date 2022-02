Faroek Özgünes gooit zich op droom van Peter R. de Vries met Nederlandse cold case

Begin dit jaar stuurde Kelly de Vries een whatsappberichtje naar VTM-journalist Faroek Özgünes. Of hij haar niet kon helpen met de zaak van Tanja Groen. Het meisje was achttien jaar toen ze in 1993 verdween in de buurt van Maastricht.

“Ik kon onmogelijk weigeren, voor haar, voor haar vader Peter en voor de ouders van Tanja”, zegt Özgünes. “Het was de droom van Peter R. de vries om deze zaak eindelijk op te lossen.”

Groen was de laatste verdwijningszaak van De Vries voor hij op straat werd vermoord in juli vorig jaar. Enkele weken voor zijn dood richtte De Vries de stichting De Gouden Tip op. Hij had 1 miljoen euro opgehaald met crowdfunding voor de gouden tip. De deadline verloopt op 23 juni, dan is een jaar verstreken.

“Er zijn tal van tips binnengelopen, maar Tanja is nog steeds niet gevonden. Deze laatste vier maanden willen we gebruiken om ook over de grenzen te zoeken, want Maastricht ligt heel dicht bij België en Duitsland”, zegt Kelly de Vries in een interview met Humo. En dus doet ze donderdag in Faroek op VTM een oproep aan de Belgische bevolking.

Kelly de Vries en Faroek Özgünes. Beeld Vtm

“Kijk, als dat miljoen nog altijd niet is uitgekeerd, nadat heel Nederland ermee bezig was, dan kan dat volgens mij twee zaken betekenen”, zegt Özgünes. “Ofwel heeft de dader zijn geheim meegenomen in zijn graf, ofwel ben je in het verkeerde land aan het zoeken.”

Zaak-Janssen

Het is niet de eerste keer dat er een link met ons land wordt gelegd. Toen Marc Dutroux werd opgepakt, kwamen de ouders van Groen naar Charleroi om te kijken of ze iets van hun dochter aantroffen in de inboedel. Ook bij de zaak rond Michel Fourniret en Ronald Janssen werd naar een verband gezocht.

Net als Annick Van Uytsel zou Groen verdwenen zijn toen ze met de fiets op weg was. En toen Groen verdween woonde Janssen nog niet in Loksbergen maar in Kotem, vlak bij de Nederlandse grens. Maar meer dan dat konden speurders niet vinden.

Voor de Faroek-reportage op donderdag deed Özgünes interviews met Kelly de Vries, de ouders van Tanja Groen, het hoofd van het Nederlandse coldcaseteam en met Alain Remue, hoofd van de Belgische cel vermiste personen.