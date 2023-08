Fans blijven omstreden Rammstein trouw: ‘Ik denk dat ze juist heel maatschappijkritisch zijn’

Ondanks een strafrechtelijk onderzoek in Duitsland stroomt het Koning Boudewijnstadion drie keer vol voor een concertreeks van Rammstein. De fans houden zich niet met de beschuldigingen van seksueel misbruik bezig, zo lijkt het. ‘Het is de muziek die telt.’

De metro richting het Koning Boudewijnstadion vult zich gestaag met fans van Rammstein. Erg moeilijk is het niet om ze eruit te pikken: over een T-shirt met teksten als ‘Evil German’ dragen ze een zwart leren jack waarop een witte doodskop prijkt. Na elke halte zijn ze met meer. Een motorbende die per metro reist.

Ze zijn op weg naar het eerste van drie nagenoeg uitverkochte Rammstein-optredens in Brussel. Een wat omstreden uitje, al ervaren ze dat zelf niet op die manier. “Ik was op vakantie en heb het niet zo gevolgd”, klinkt het bij een fan. “Er wordt vandaag de dag zoveel geroepen,” zegt een ander, “ik neem niet alles voor waar aan.”

Toch viel er de voorbije dagen haast niet aan de ophef te ontkomen. Op dit moment loopt er in Duitsland een strafrechtelijk onderzoek naar frontman Till Lindemann. Verschillende vrouwen vertellen dat ze op privéfeestjes na afloop van een concert zijn gedrogeerd. In een aantal gevallen zou Lindemann ze hebben geïntimideerd om seks met hem te hebben.

Protest

De Duitse band raakte verschillende keren eerder in opspraak. Zo werden ze in 2019 beschuldigd van antisemitisme omdat de videoclip van hun single ‘Deutschland’ bol staat van de nazisymboliek. En tot voor kort stond er tijdens hun optredens een zogenoemd ‘peniskanon’ op het podium dat witte vlokken het publiek in schoot. Lang kon worden aangevoerd dat de band het shockeffect nu eenmaal tot hun handelsmerk verheven heeft, maar voor de huidige beschuldigen gaat dat niet meer op.

Daarom leidde de Europese tour in verschillende steden tot protest. In Berlijn kon een petitie tegen het concert op meer dan 75.000 handtekeningen rekenen. In Groningen vond er een protestmars plaats. “Geef verkrachters geen podium”, zo was de boodschap van de demonstranten daar.

De ophef beperkt zich in ons land vooral tot de (sociale) media. In Brussel valt er geen demonstrant te bespeuren. Integendeel: de terrassen rondom het Koning Boudewijnstadion zitten uren voor aanvang van het concert propvol. De cafés hebben hun muziekinstallaties naar buiten verplaatst en overstemmen elkaar met nummers van Rammstein.

“Ik ben al sinds de jaren negentig fan” vertelt de vijftigjarige Pino, die voor het concert uit Nederlands-Brabant kwam. “Ze maken lekker stevige muziek en onderscheiden zich van andere hardrockbands met een uniek en eigen geluid. Je herkent hun stijl onmiddellijk. Al moet ik toegeven: ik versta er helemaal niks van en weet volstrekt niet waar ze het over hebben.”

Desondanks vermoedt hij dat we de sinistere muziek met een korreltje zout moeten nemen: “Ik denk dat ze juist heel maatschappijkritisch zijn.” Hij valt even stil en zoekt naar het juiste woord: “Ironisch, dat is volgens mij wat Rammstein is.”

Ingrid, die even verderop staat, denkt er hetzelfde over: “Ze hebben een beetje een extremistische manier van optreden, maar volgens mij steken ze eerder de draak met wat er allemaal in de maatschappij speelt. Ik ga er tenminste niet vanuit dat ze menen wat ze allemaal zeggen. Dan hadden ze vermoedelijk ook maar weinig fans overgehouden.”

En de beschuldigen die het Duitse parket momenteel onderzoekt? “Het moet eerst bewezen worden”, zo benadrukt ze een aantal keer “Maar als het waar blijkt te zijn, ga ik niet meer naar hun optredens.”

Spektakelstuk

Een groepje dertigers dat al om een uur of vier bij de ingang draalt, is naar eigen zeggen fan van het type muziek. Jochem, die vorig jaar ook al een concert van Rammstein bezocht, neemt het woord: “Het optreden is een waar spektakelstuk, echt een ervaring. Ook als je niet van de muziek houdt, is het machtig om te zien.”

En wat de beschuldigen van seksueel misbruik betreft: “Begrijp mij niet verkeerd, die neem ik zeer ernstig. En als de dingen die worden gezegd waar zijn, dan ga ik daar niet mee akkoord. Maar voor vanavond is het de muziek die telt.”