Familie van Mounir, de jonge Brusselaar die stierf tijdens politie-arrestatie, stelt zich burgerlijke partij: ‘We zitten met veel vragen’

De familie van Mounir, de 26-jarige jongeman die vorige donderdag overleed na een interventie door de politie, stelt zich burgerlijke partij in het juridisch onderzoek. Op die manier wil ze te weten komen wat er precies is gebeurd.

Een witte mars voor Mounir kwam er zondag dan toch niet. De familie wou die houden ter nagedachtenis van de jongen. Maar de mars werd uiteindelijk geannuleerd, al sluit de familie niet uit dat er de komende dagen nog een mars komt. “De familie heeft het op dit moment zwaar”, zegt een jongeman, die zich een vriend van de familie noemt. Hij kwam toch een kijkje nemen in de Paleizenstraat in Schaarbeek, waar de mars zou doorgaan. “Ze krijgen voortdurend bezoek van rouwenden en worden heen en weer geslingerd door emoties. Ze voelen zich overrompeld en vooral in de steek gelaten door de politie. Ze hebben geen informatie gekregen en ook geen vorm van opvang door slachtofferhulp. Ze werden volledig aan hun lot overgelaten.”

Maar het is bovenal de onwetendheid die knaagt, zegt de familievriend. Wat is er die avond gebeurd? De officiële versie van de politie luidt dat er in de nacht van woensdag op donderdag een politiepatrouille werd uitgestuurd nadat in de Brabantstraat in Schaarbeek een naakte man was opgemerkt die een voertuig aan het beschadigen was. De man leek erg geagiteerd, bleek ‘onder invloed van stoffen’ te zijn en braakte op de openbare weg. Bij aankomst van de politie zou de man onwel geworden zijn, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Onderweg zou hij een hartstilstand gekregen hebben en gereanimeerd zijn. Maar donderdag in de late namiddag overleed hij toch in het ziekenhuis.

Blauwe plekken

Het is een versie waar in Schaarbeek nogal openlijk aan wordt getwijfeld. Sommige bronnen dicht bij de familie lieten zich de afgelopen dagen ontvallen dat het lichaam van Mounir veel sporen van slagen vertoonde. Hij zou onder de blauwe plekken hebben gezeten en veel verwondingen hebben in het gezicht. In een aantal Franstalige media zegt een familielid dat een arts in het ziekenhuis toegegeven zou hebben dat Mounir overleed aan een bloeduitstorting in zijn hersenen.

Velen hebben ook vragen bij de motivatie voor de arrestatie en de wijze waarop die heeft plaatsgevonden. In een interview met RTL zei Mounirs zus Hinde dat de familie niemand beschuldigd maar wel antwoorden wil. “We geven de politie niet direct de schuld. We weten niet wat er is gebeurd, want we waren niet ter plaatse. Maar we zitten met heel wat vragen. Mijn broer was kerngezond en had tot deze arrestatie nooit gezondheidsproblemen gehad.”

Het parket van Brussel, dat de zaak onderzoekt, heeft ondertussen een autopsie gevraagd. De eerste resultaten zouden mogelijk in de loop van volgende week naar boven komen. De politie van Schaarbeek en het parket geven over het lopende onderzoek voorlopig geen verdere informatie. De familie stelde zich intussen burgerlijke partij om toegang tot het dossier te krijgen. Zo krijgen ze ook inzage in het autopsierapport en het toxicologisch verslag.