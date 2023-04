Familie van Michael Schumacher wil naar de rechter vanwege met AI gegenereerd ‘interview’

Op de voorkant van de laatste editie van Die Aktuelle lacht Michael Schumacher de lezer toe, vergezeld door knalgele letters: “Michael Schumacher, het eerste interview”. Eronder staat: “Het klinkt bedrieglijk echt.” Wie het ‘interview’ leest, ontdekt pas dat de tekst helemaal niet door Schumacher is uitgesproken, maar gegenereerd met kunstmatige intelligentie. De foto op de cover is oud.

Die Aktuelle specificeert niet welk programma het heeft gebruikt. Mogelijk gaat het om Character.ai, suggereren verschillende media. Dat programma laat gebruikers praten met chatbots die een persoonlijkheid hebben, zogeheten Characters, die volledig fictief zijn of gebaseerd op beroemdheden. Je kunt er ook chatten met de kunstmatig intelligente evenknie van Michael Schumacher, die desgevraagd ingaat op zijn leven na het ongeluk, net zoals in het Duitse blad gebeurt. “Onthoud”, staat in rode letters boven het chatvenster: “Alles wat de Karakters zeggen is verzonnen!”

Zware hersenschade

Een woordvoerder bevestigt tegenover persbureau Reuters dat de familie van Schumacher het nepinterview niet zomaar over zijn kant wil laten gaan en naar de rechter zal stappen. Sinds de zevenvoudig wereldkampioen uit Duitsland in december 2013 een ski-ongeluk heeft gehad, houdt zijn familie hem zo veel mogelijk buiten de publiciteit. Zeker is dat hij een half jaar in coma is gehouden en zware hersenschade heeft, maar hoe de 54-jarige Schumacher er nu aan toe is, is niet duidelijk.

Zijn vrouw Corinna zei in een Netflix-documentaire uit 2021 enkel dat ze samenwonen en therapie krijgen. “We proberen verder te leven als een gezin, zoals Michael het fijn vond, en nog steeds vindt.” Daarbij benadrukte ze nog maar eens hoeveel belang ze aan privacy hecht. “Michael beschermde ons altijd en nu beschermen wij Michael.”

Dubieuze covers

Voorop Die Aktuelle prijken wel vaker dubieuze covers. Zo haalde het blad zich in het voorjaar van 2014 al eens de woede van Schumacher-fans op de hals door een foto van de coureur en zijn vrouw op de voorkant te zetten met de woorden ‘wakker geworden’, schijnbaar suggererend dat hij uit zijn coma was ontwaakt terwijl dit nog niet het geval was. Binnen in bleek het artikel te gaan over ándere mensen in coma die weer wakker waren geworden.

In het jaar daarop verloor Corinna Schumacher een rechtszaak van Die Aktuelle, opnieuw vanwege een voorpagina die ze misleidend vond. Het blad had een foto van haar op de voorkant gezet met de tekst “Corinna Schumacher – een nieuwe liefde maakt haar gelukkig”. Wie het artikel las, kwam erachter dat dit sloeg op Gina, de dochter van de twee. In een andere rechtszaak, in 2017, had de familie meer succes bij een rechtszaak. Het Duitse blad Bunte moest toen 50.000 euro betalen voor de bewering dat Schumacher weer kon lopen, wat volgens zijn advocaat niet klopte.