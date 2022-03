Familie in Turnhout laat lichaam van overleden Jairon (14) wekenlang in bed liggen: ze geloofden dat goden en geesten hem zouden genezen

Een jongen van 14 jaar heeft in een villa in Turnhout zéker een maand dood op zijn bed gelegen. Al die tijd bleven zijn vader, twee broers en nog drie andere koppels met vier kinderen - allemaal met Surinaamse roots - gewoon in het huis wonen. De speurders vermoeden dat de jongen ziek werd en zijn familie hem trachtte te genezen met geesten en goden in plaats van met een dokter en medicijnen.

Vanochtend moesten zes volwassenen verschijnen voor de raadkamer in Turnhout. Het gaat om drie koppels, allemaal mensen van Surinaamse afkomst met leeftijden tussen 31 en 43. Onder hen ook de vader van de jongen. De zes zitten sinds vrijdag in de cel op verdenking van het opzettelijk onthouden van verzorging aan een jongen van 14. Ze zouden het kind niet hebben willen doden. Volgens het parket van Antwerpen stierf de jongen “omdat zij hem niet of niet voldoende hielpen toen hij hulp nodig had”.

Het was de moeder van Jairon die eind vorige week alarm sloeg. Zij was bezorgd omdat ze haar drie kinderen al enkele weken niet meer had gehoord. De politie stuurde daarop een patrouille naar het huis dat haar ex mee huurde in de Kampheidelaan. Bij een controle binnen vond de politie het lichaam van haar 14-jarige zoon. De jongen lag dood op bed. Zijn twee broers waren ongedeerd.

Gerechtelijk sporenonderzoek

“De toestand werd onmiddellijk bevroren met het oog op een gerechtelijk sporenonderzoek”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. De zes volwassenen werden gearresteerd. De politie zorgde voor opvang voor de zes kinderen. Dat Jarion dood op bed lag, was voor niemand van de bewoners een geheim. Zowel jong als oud wist dat het kind overleden was. Dit weekend was er al een autopsie. Die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak.

“Op dit moment zijn er nog veel onduidelijkheden over het tijdstip van overlijden”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. Dat houdt er rekening mee dat de jongen zelfs al begin januari stierf - dat is bijna twee maanden geleden. Omdat Jairon thuisonderwijs kreeg, zorgde dat ervoor dat er alvast geen school was die zich zorgen maakte om zijn afwezigheid.

Verder blijven ook de omstandigheden van zijn overlijden voorlopig heel erg onduidelijk. Sommige verdachten kozen ervoor om te zwijgen tijdens hun ondervraging. Volgens onze informatie gaat het om diepgelovige mensen uit een en dezelfde familie. Ze legden alles in handen van goden - tot in het extreme toe.

Plots thuisonderwijs

Zoals het er nu naar uitziet, werd de jongen op een gegeven ogenblik ziek. In plaats van een dokter op te trommelen, zou de familie zich gericht hebben tot een Surinaamse natuurgodsdienst. Daarbij riepen ze de krachten van geesten en goden op om de jongen te genezen. Waarom ze de overleden 14-jarige bij hen in huis hielden, is onduidelijk.

Volgens buurtbewoners woonde de Surinaamse familie sinds januari vorig jaar in de villa. Ze waren vriendelijk, maar verder dan ‘goedendag’ kwam het contact niet. De kinderen zagen er volgens hen verzorgd en gezond uit. Ze waren ook deftig gekleed. De buren zagen ze naar eigen zeggen steeds minder toen de kinderen op een gegeven ogenblik plots thuisonderwijs kregen en niet langer naar school in Poppel gingen.

Advocaat Bart Vosters staat een van de aangehouden vrouwen bij. Hij begrijpt niet hoe het kan dat niemand eerder de dode jongen van 14 miste. “In mijn carrière van 25 jaar heb ik al veel meegemaakt. Maar dat de dood van een jongen van 14 zo lang onder de radar kan blijven, dat grijpt me enorm aan. Ik vind het écht tragisch en totaal onbegrijpelijk”, zegt hij.