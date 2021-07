FAGG moet 35.000 tot 50.000 vaccins onderzoeken na stroompanne in Gents vaccinatiecentrum

Ondertussen worden bezoekers gevaccineerd met dosissen die worden overgebracht uit andere eerstelijnszones. Het is nog niet duidelijk hoeveel vaccins door de stroompanne onbruikbaar zijn. Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) gaat 35.000 tot 50.000 vaccins onderzoeken. Een 100-tal mensen krijgt volgende week een nieuwe afspraak.

Medewerkers van het vaccinatiecentrum hebben vrijdagochtend bij aankomst in de hallen van Flanders Expo de stroompanne vastgesteld. De noodgeneratoren zouden ook niet gewerkt hebben. Het is niet duidelijk hoe lang de stroompanne heeft geduurd. De oorzaak van het probleem wordt onderzocht maar voorlopig is geen sprake van kwaad opzet. De politie en het parket zijn niet opgeroepen.

Lees ook Het leven voor een niet-gevaccineerde in Europa: ingewikkelder, duurder of allebei

Wel lijkt het erop dat minstens een deel van de getroffen vaccins niet langer toegediend kan worden. Het stadsbestuur verduidelijkt vrijdagvoormiddag niet om hoeveel vaccins het gaat of hoeveel frigo’s zonder stroom hebben gestaan. Dat zou best om een groot aantal kunnen gaan: het Gents vaccinatiecentrum is het tweede grootste van Vlaanderen en elke dag komen er duizenden bezoekers om een prik. Er worden in deze fase ook meer vaccins in de plaatselijke vaccinatiecentra gestockeerd dan in het begin van de campagne.

De getroffen vaccins zouden afkomstig zijn van Pfizer. Er is een noodprocedure opgestart waarbij advies is ingeroepen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducte) en producent Pfizer om te bekijken of de vaccins nog bruikbaar of te redden zijn. De coronavaccins van de meeste producenten moeten koel bewaard worden om hun veiligheid en werkzaamheid te garanderen.

Opslagplaats van de vaccins in flanders expo. Beeld Wannes Nimmegeers

Vrijdag zouden zowat 4.000 mensen een prik krijgen in het vaccinatiecentrum van Gent, het enige in de eerstelijnszone. Maar bezoekers die tussen 08.00 en 10.00 uur zouden komen, kregen een nieuwe afspraak. Een deel van hen zal vandaag nog geprikt worden, de rest kan later terugkomen.

Vanaf 10.00 uur werden de vaccinaties hervat. Het stadsbestuur beklemtoont dat bezoekers die zich vrijdag moeten laten vaccineren nog steeds welkom zijn in het centrum.