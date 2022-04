‘Factuur bewijst dat Rwanda achter de ontvoering zat van Rusesabagina’

Al anderhalf jaar zit Rusesabagina vast in Rwanda. In 2020 is de man, die de Belgische nationaliteit heeft, met een list naar het land gelokt. Op 26 augustus stapte hij in Dubai op een privévliegtuig waarvan hij dacht dat het hem naar Burundi zou brengen. Rusesabagina zou in dat land een lezing gaan geven.

Maar 48 uur later landde het vliegtuig in Rwanda en sloegen de autoriteiten hem in de boeien. “Die ontvoering was een klap in het gezicht van de Belgische democratie”, zegt Lurquin. “Nu hebben we ook onomstotelijk bewijs dat de Rwandese overheid hierachter zat.”

Lurquin verwijst naar een factuur van de Griekse luchtvaartmaatschappij GainJet, waarmee Rusesabagina naar Rwanda is gevlogen. De man die de factuur heeft betaald zou luitenant-kolonel Innocent Gashugi zijn, die als adres het ‘Office of the President’ opgeeft in de Rwandese hoofdstad Kigali.

De familie is volgens Lurquin aan die factuur gekomen, omdat ze een klacht hebben ingediend in België. Nadien hebben rechercheurs onderzoek gedaan naar de zaak in Dubai en Athene, waar de hoofdzetel is van GainJet. Daar is dit document volgens Lurquin gevonden.

Tegelijk met de Belgische zaak heeft de familie ook een proces in de VS aangespannen. De luchtvaartmaatschappij heeft deze factuur nu ook aan het Amerikaanse gerecht bezorgd en die heeft ze nu vrijgegeven. “De factuur kadert nu in een proces dat al in de VS loopt tegen GainJet”, zegt Lurquin. “We hopen dat het ook als een bewijsstuk gebruikt zal worden op een proces hier in België.”

Hotel Rwanda

Rusesabagina verwierf wereldwijde bekendheid nadat zijn verhaal werd verfilmd in Hotel Rwanda. De film laat zien hoe de hotelmanager in 1994, tijdens de Rwandese genocide, honderden Tutsi’s heeft gered door ze te verstoppen in zijn hotel in Kigali. De voormalige hotelmanager ontpopte zich in de jaren na de genocide tot een prominente tegenstander van de Rwandese president Paul Kagame, die hij als dictator ziet.

Rusesabagina had een belangrijke rol bij de oppositiegroep Rwanda Movement for Democratic Change (MRDC). Die groep is volgens de Rwandese autoriteiten nauw verbonden met rebellen, die meerdere dodelijke aanslagen pleegden. Daarom beschuldigt de Rwandese overheid hem van steun aan terrorisme, maar die aantijging heeft hij altijd ontkend.

In Rwanda is Rusesabagina veroordeeld tot 25 jaar cel op basis van die beschuldigingen. Eerder deze maand bevestigde een rechtbank in beroep die celstraf. Ons land verklaarde bij monde van buitenlandminister Sophie Wilmès (MR) dat Rusesabagina “geen eerlijk proces heeft gekregen”.