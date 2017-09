Facebook stuit op vanuit Rusland gefinancierde 'fake news'-campagne

Tussen juni 2015 en mei 2017 verkocht Facebook zo'n 3.000 advertenties die surfers op weg zetten naar niet authentieke accounts en websites die valse informatie verspreiden of op een andere manier de regels van Facebook schenden. Aan de advertenties werd in totaal zo'n 100.000 dollar gespendeerd.



Onderzoek

De accounts en webpagina's waren "met elkaar gelieerd en opereerden allicht vanuit Rusland", zo verklaarde veiligheidstopman Alex Stamos van Facebook in een statement. De sociale netwerksite voerde zelf een onderzoek en verleent ook medewerking aan het onderzoek van de Amerikaanse overheid naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar.



Volgens Facebook verwezen de advertenties niet rechtstreeks naar de verkiezingen of bepaalde kandidaten, maar focusten ze eerder op bredere politieke kwesties, zoals rassenkwesties, immigratie en gelijke rechten.