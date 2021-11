Facebook stopt met gezichtsherkenning op zijn platform: waarom nu, en wat betekent het voor u?

Wat is er aan de hand?

Na tien jaar stopt Facebook helemaal met gebruik van de toepassing op zijn sociale netwerk. Dat betekent ook dat de gegevens van meer dan een miljard foto’s die op Facebook staan, worden vernietigd. Niet de foto’s zelf, maar de informatie die via automatische gezichtsherkenningstechnologie is verzameld over de inhoud van die foto’s.

In een blogpost noemt AI-baas Jerome Pesenti van Meta (de kersverse naam van het Facebook-moederschip) het “een van de grootste veranderingen in het gebruik van gezichtsherkenning” in de geschiedenis van technologie.

Facebook introduceerde de functie in 2011 in alle stilte. Het idee destijds: kunstmatige intelligentie is in staat om personen op foto’s en video’s te herkennen en kan de personen in kwestie een seintje geven als iemand anders beelden van ze op het netwerk zet. Het moest allemaal leiden tot meer verkeer op het netwerk.

Wat betekent het voor mij?

Facebook zal niet langer automatisch gezichten herkennen op foto’s of video’s en tags voorstellen. Dat betekent dat gebruikers de gezichtsherkenning ook niet meer kunnen inschakelen om op de hoogte gebracht te worden wanneer er elders een foto wordt gepost waarop de technologie je herkent. “We blijven mensen aanmoedigen om berichten handmatig te taggen, zodat jij en je vrienden weten wie er op een foto of video staat”, schrijft het bedrijf in een mededeling. De technologie werd ook gebruikt om beeldbeschrijvingen te maken voor blinden en slechtzienden.

Ligt de technologie al langer onder vuur?

De technologie was vanaf het begin al omstreden. In Europa moest ze onder druk van toezichthouders vrijwel direct weer worden uitgeschakeld. Later deed Facebook de nodige aanpassingen waarmee gezichtsherkenning niet meer automatisch werd ingeschakeld. Zo kregen ook Europeanen een paar jaar terug weer de mogelijkheid de technologie te gebruiken, maar alleen na expliciete toestemming. Volgens Facebook maakte wereldwijd een derde van alle actieve gebruikers van de mogelijkheid gebruik.

Maar ook daarna bleef de technologie onder het vergrootglas liggen. Zo noemde de Federal Trade Commission gezichtsherkenning expliciet als bron van zorg toen het twee jaar geleden Facebook een boete van vijf miljard dollar oplegde vanwege privacyovertredingen. En vorig jaar werd het bedrijf In de Amerikaanse staat Illinois aangeklaagd vanwege het gebruik van biometrische informatie van zijn gebruikers zonder toestemming. Facebook schikte die zaak voor 650 miljoen dollar.

Waarom wordt de technologie net nu geschrapt?

Als reden om nu te stoppen geeft het bedrijf nu “de aanhoudende onzekerheid” bij regelgevers en de zorgen in de maatschappij over het gebruik van gezichtsherkenning. Europa werkt momenteel aan regelgeving voor het gebruik van gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

Facebook ziet gezichtsherkenningstechnologie naar eigen zeggen nog steeds als “een krachtig hulpmiddel” bijvoorbeeld voor mensen die hun identiteit moeten verifiëren. Aan dit soort specifieke toepassingen blijft het concern wel werken. Maar voor het overige slaat de balans nu door naar terughoudendheid.

Hoe reageren privacy-experts?

De stap wordt verwelkomd door privacyvoorvechters. Zo noemt Adam Schwartz van de Electronic Frontier Foundation het stopzetten tegenover The New York Times “een cruciaal moment” te midden van het het groeiende ongemak rond de technologie. “Commercieel gebruik van gezichtsherkenning is erg gevaarlijk voor de privacy van mensen”, aldus Schwartz.

Het besluit te stoppen betekent overigens ook dat het bedrijf geen mensen meer kan identificeren in Alt text, dat wordt gebruikt om visueel gehandicapte gebruikers te helpen bij een foto of video.