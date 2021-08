Facebook komt voor het eerst met cijfers over meest bekeken posts en video’s: critici zijn verbaasd

Facebook komt voor het eerst naar buiten met een overzicht van de meest bekeken berichten in zijn newsfeed. Critici zijn verbijsterd: ‘Een enorm raar document.’

Is Facebook een bolwerk vol haatnieuws en extreme meningen, of juist een vriendelijk netwerk waar mensen kattenfilmpjes bekijken en op zoek gaan naar door Unicef verstrekte informatie over Covid-19? Dit debat is opgelaaid, nu Facebook voor het eerst data vrijgeeft van de meest bekeken berichten op zijn platform. Dit geeft, door een andere meetmethode, een totaal ander beeld dan externe onderzoekers schetsen.

Een zwarte en een grijze kat lopen gezellig samen door de sneeuw, kopjes tegen elkaar en de staarten om elkaar heen geslingerd; een webshop met medicinale cannabisproducten; ‘mijn ongelofelijke recepten’ en iemand die christelijke T-shirts verkoopt: dergelijke sites prijken op Facebooks kersverse lijst van de twintig populairste bestemmingen in de newsfeedlijsten van Amerikaanse gebruikers.

Verwarring

Een schril contrast met het beeld dat externe onderzoekers en journalisten al langer schetsen van een gigantisch onlinecafé waar vooral radicale berichten naar boven komen. Neem de dagelijkse top 10 van best presterende berichten op Facebook die New York Times-columnist Kevin Roose bijhoudt. Telkens duiken hier de namen op van uitgesproken rechtse commentatoren als Ben Shapiro, wiens Facebook-pagina meer volgers heeft dan de krant The Washington Post. Zijn posts kunnen steevast rekenen op de meeste likes en commentaren. Bovendien worden ze het vaakst gedeeld. Roose maakt voor zijn metingen gebruik van gereedschap dat Facebook zelf beschikbaar stelt (CrowdTangle) en dat intern bij Facebook onder vuur ligt omdat dit volgens sommigen een vertekend beeld van Facebook zou geven.

CrowdTangle meet anders dan Facebook nu zelf doet: niet de interactie met berichten is van belang, maar alleen hoe vaak een bericht is bekeken. Roose spreekt in een serie tweets zijn verbazing uit over wat hij een ‘enorm raar document’ noemt. De journalist trekt de vergelijking met Spotify: “Als je wilt weten wat de populairste liedjes op Spotify zijn, ga je ook niet kijken hoe vaak ze opduiken in playlists of in zoekresultaten. Nee, je kijkt hoe vaak mensen die liedjes hebben afgespeeld.”

QAnon

Een ander bezwaar is de lijst van de populairste domeinen op Facebook, met YouTube, Amazon en Unicef in de top drie. Maar wat zegt het dat YouTube bovenaan staat, vraagt Roose zich af: dat kunnen kattenfilmpjes zijn of QAnon-filmpjes. Het zijn nutteloze data, stellen zij. Facebook zelf stelt in zijn rapport Widely Viewed Content juist dat “transparantie een belangrijk onderdeel is in alles wat we doen”.

Critici zien dat anders. “Dit is gewoon nog meer pr”, zegt social media-onderzoeker Jennifer Grygiel tegenover The Washington Post. Volgens haar dient het rapport maar één doel: het onderzoek van Roose en anderen onderuithalen waarin zij Facebook neerzetten als een site waarin nieuws en politiek de meeste reacties oproepen. Inderdaad benadrukt Facebook op verschillende plekken dat nieuws niet zo’n belangrijke rol speelt.

Volgens de krant moet het rapport worden gezien in het licht van een bredere poging van Facebook om onafhankelijke onderzoekers in diskrediet te brengen of ze zelfs – inclusief persoonlijke accounts – van het platform te weren. Dit laatste gebeurde onlangs met een onderzoeksteam van The New York University. “Het is alsof ExxonMobil zijn eigen studie naar klimaatverandering uitbrengt”, zo vat een voormalig Facebook-medewerker tegenover dezelfde krant de strategie van zijn oud-werkgever samen.