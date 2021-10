Facebook, Instagram en Whatsapp werken weer na urenlange storing

“Aan de grote community van mensen en bedrijven wereldwijd die op ons rekenen, onze excuses. We werken hard aan het herstellen van de toegang tot onze apps en diensten en kunnen verheugd melden dat ze weer terug online komen”, meldde Facebook via Twitter. “Bedankt voor het geduld.”

Niet alleen Facebook lag er maandag wereldwijd uren uit door een storing. Ook diensten als Instagram en berichtenapplicaties WhatsApp en Messenger waren niet beschikbaar. De storing trof mogelijk miljoenen gebruikers over de hele wereld.

Sinds ongeveer 17.45 uur gisteravond was de website van Facebook niet meer bereikbaar. Ook WhatsApp, Messenger en Instagram, eigendom van Facebook, werkten niet. Ook in België waren de platformen niet toegankelijk. De hashtags #instagramdown en #facebookdown waren al snel trending op Twitter.

Excuses

Op Twitter meldde Facebook zich “bewust” te zijn “dat sommige mensen problemen hebben om onze apps en producten te bereiken”. Het bedrijf liet weten eraan te werken om de zaken zo snel als mogelijk te normaliseren en verontschuldigde zich voor elk ongemak.

Instagram deelde een soortgelijke update. “Instagram en vrienden hebben het momenteel een beetje moeilijk en je hebt mogelijk problemen met het gebruik ervan”, schreef het op zijn communicatiepagina. “Heb geduld, we zitten er bovenop!” WhatsApp liet weten: “We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen momenteel problemen ondervinden met WhatsApp. We werken eraan om alles weer normaal te maken en zullen hier zo snel mogelijk een update sturen. Bedankt voor jullie geduld!”

Wat was er aan de hand?

Voorlopig is het onduidelijk wat er aan de hand was, maar een en ander zou te maken kunnen hebben met het door Facebook gebruikte systeem border gateway protocol (bgp). Dit systeem zorgt ervoor dat mensen die bijvoorbeeld de Facebook-app openen, zonder het te merken doorgeleid worden naar de plek in de servers waar hun foto’s en berichten staan.

Het laadt ook de chats in WhatsApp en Messenger, de foto’s op Instagram én de intranetberichten van bedrijven die Workplace gebruiken. Op goede dagen voorkomt het files en vertragingen, want als alle bezoekers langs dezelfde weg naar hun gegevens zouden gaan, zouden de netwerken namelijk vastlopen.

Technologie-experten speculeren daarnaast dat de oorzaak van het probleem vermoedelijk in het zogenoemde Domain Name System (DNS) ligt. Dat is een soort telefoonboek voor het internet, dat een websitenaam zoals Facebook.com aan het ip-adres van de juiste server koppelt. Een storing in dit systeem ligt vaker ten grondslag aan problemen van websites of internetdiensten.

Maar dat gebruikers van Facebook urenlang op een foutpagina botsten en de WhatsApp- en Instagram-apps al die tijd geen nieuwe inhoud toonden, komt zelden voor. “Dit is vrij zeldzaam. Dat de storing al een paar uur duurt, duidt erop dat het ernstig mis is”, zei techexpert Arnoud Wokke van techsite Tweakers gisteravond aan AD.nl. “Dat Facebook zelf aangeeft geen idee te hebben, duidt ook op een probleem dat ze niet standaard in hun draaiboek hebben staan.”

Ook interne servers plat

Ook de interne systemen van Facebook lagen plat, meldde Ryan Mac, techjournalist van The New York Times, op basis van gesprekken met medewerkers.

De New York Times berichtte daarop dat Facebook een team van medewerkers naar zijn datacentrum in Santa Clara, Californië, had moeten sturen voor een “handmatige reset” van de servers.

Veiligheidsexperts zeggen tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk door een interne fout bij Facebook veroorzaakt werd. Sabotage van binnenuit sluiten zij niet uit, maar een hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.

Een storing als deze komt zelden voor, maar heeft meestal een enorme impact, niet in de laatste plaats omdat het drie van ‘s werelds grootste apps betreft. De apps van Facebook worden door miljarden mensen gebruikt. Facebook zelf heeft bijna drie miljard gebruikers, WhatsApp telt ruim twee miljard gebruikers en bij Instagram zijn dat er een miljard.

Facebook is vaak cryptisch over de oorzaken van problemen en heeft niet de neiging ze uit te leggen, zelfs niet nadat ze zijn opgelost. Op 19 maart hadden de diensten van Facebook ook te maken met een grote storing. Die duurde toen ongeveer een uur. Instagram lag vorige maand zestien uur plat. In juni lagen alle Facebook-platforms nog plat.

WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger zijn allemaal eigendom van Facebook. Andere platforms die daar eveneens onder vallen, zoals het virtual reality-gamingplatform Oculus en Facebook Workplace, werken ook niet meer. Ook bij het gebruik van de apps Snapchat, Slack en Wordfeud worden problemen gemeld.