‘Facebook heeft plannen om volgende week van naam te veranderen’

Na de naamsverandering, of ‘rebranding’, zal de sociale media-app van Facebook volgens The Verge slechts een van de vele producten van het moederbedrijf zijn, net als Instagram, WhatsApp en Oculus.

Met de naamsverandering wil Facebook volgens de techwebsite duidelijk laten zien dat het een nieuwe weg inslaat: het bedrijf wil zich volgens ingewijden meer gaan richten op het bouwen van de ‘metaverse’, een wereld waarin de fysieke realiteit en de cyberwereld met elkaar versmelten door augmented reality en virtual reality. Het begrip ‘metaverse’ komt van de Amerikaanse schrijver Neal Stephenson, die het een eerste keer gebruikte in zijn sciencefictionroman Snow Crash (1992).

Facebooktopman Nick Clegg maakte vorige week nog bekend dat Facebook van plan is om in de komende vijf jaar 10.000 jobs voor hoogopgeleide profielen creëren in de Europese Unie, om de ‘metaverse’ te creëren. “Samen met andere partners ontwikkelen we wat vaak de metaverse genoemd wordt - een nieuwe stap in onderling verbonden (‘interconnected’) virtuele ervaringen door technologieën als augmented reality te gebruiken", klonk het in een blogpost.

Het sociale netwerk Facebook blijft mogelijk dezelfde naam houden, net als de andere Facebookmerken die eveneens miljarden gebruikers hebben, zoals Instagram en Whatsapp. De naamswijziging zou betrekking hebben op het moederbedrijf. Eerder lanceerde Google al een gelijkaardige rebranding - daar heet het moederbedrijf Alphabet Inc.

Een Facebook-woordvoerder weigerde commentaar te geven.