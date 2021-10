Facebook creëert komende vijf jaar 10.000 banen in Europese Unie

“Deze investering is een teken van vertrouwen in de sterke Europese techindustrie en het potentieel van Europese techtalenten”, schreef de voormalige Britse vicepremier.

Onder "metaverse" verstaat Facebook een wereld waarin de fysieke realiteit en de cyberwereld met elkaar versmelten door augmented reality and virtual reality. Het begrip komt van de Amerikaanse schrijver Neal Stephenson, die het een eerste keer gebruikte in zijn sciencefictionroman ‘Snow Crash’ (1992).

Clegg, die instaat voor de "buitenlandse zaken" van het concern, schrijft dat Facebook aan het begin van een avontuur staat om het platform van de toekomst te bouwen. "Samen met andere partners ontwikkelen we wat vaak de metaverse genoemd wordt - een nieuwe stap in onderling verbonden ('interconnected') virtuele ervaringen door technologieën als augmented reality te gebruiken", klinkt het.

"De metaverse heeft het potentieel om toegang mogelijk te maken tot nieuwe creatieve, sociale en economische opportuniteiten", aldus de topman nog. Niemand zal de metaverse bezitten of besturen. "Zoals het internet, wordt de belangrijkste eigenschap openheid en interoperabiliteit."

Clegg benadrukt ook dat Europa erg belangrijk is voor Facebook. "Van de duizenden werknemers in de EU tot de miljoenen bedrijven die onze apps en tools elke dag gebruiken, Europa is een groot deel van ons succes."

Gespecialiseerde ingenieurs

"Nu we aan onze reis beginnen om de metaverse tot leven te brengen, is de zoektocht naar gespecialiseerde ingenieurs een van de grootste prioriteiten van Facebook", aldus Clegg nog. "We kijken ernaar uit om met overheden in heel de EU samen te werken om de juiste mensen en juiste markten te vinden om stappen vooruit te zetten, als onderdeel van een rekruteringsgolf in de regio." Bedoeling is om in de komende vijf jaar 10.000 mensen aan te nemen.

De aankondiging van Facebook komt er op een moment dat de Amerikaanse groep erg onder druk staat na de onthullingen van de vroegere Facebook-verantwoordelijke Frances Haugen. Ze verklaarde dat Facebook buiten de Verenigde Staten maar matig optreedt tegen haatberichten. Ook zou het bedrijf uit eigen onderzoek weten dat zijn apps de geestelijke gezondheid van sommige jonge gebruikers schaden. Facebook kwam eerder deze maand ook negatief in het nieuws door een zes uur durende panne bij zijn verschillende apps.