Fabre volgend voorjaar voor rechter, advocate hekelt ‘schandpaal in media’

Geen Jan Fabre voor de correctionele rechtbank in Antwerpen, waar de inleidende zitting plaatsvond in de rechtszaak tegen hem. De vrouwen die hem beschuldigen zijn evenmin aanwezig. De kunstenaar wordt door een aantal ex-leden van zijn dansgezelschap Troubleyn aangeklaagd voor geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en aanranding van de eerbaarheid van een danseres. Er zijn twaalf slachtoffers, die allen werkten voor zijn gezelschap Troubleyn. Ook het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelt zich burgerlijke partij.

Op de zitting werd er afgesproken dat de zaak op 25 april en 1 april zal behandeld worden. Inhoudelijk werd er nog niets over de zaak gezegd, al beklemtoonde Eline Tritsmans, de advocate van Fabre, dat de kunstenaar geen strafbare feiten heeft gepleegd. “We zullen dat aantonen voor de rechtbank.”

‘Karikatuur’

De advocate kwam ook nog terug op het verkeerde beeld dat volgens haar wordt opgehangen van Fabre. Timmermans hekelt “de buitenproportionele reacties die het gevolg zijn van de publieke schandpaalactie in de media”. “Het is heel betreurenswaardig dat het proces op die manier is gevoerd.”

“We zijn niet van plan het proces in de media te voeren. Ik wil even kwijt dat het beeld dat van mijn cliënt is geschetst, totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid. Er is een karikatuur van hem gemaakt. We zullen dat aantonen op de plaats waar het hoort, namelijk voor de rechtbank.”