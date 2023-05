F16-alliantie krijgt vleugels: ‘Boodschap voor Moskou is: via militaire weg kan je dit conflict niet winnen’

Nu de VS het licht op groen zetten, kan Oekraïne zich opmaken om F-16's in zijn luchtruim in te zetten. Wat betekent dat voor de oorlog? ‘Ten vroegste in de late herfst zijn de toestellen operationeel.’

Waarom maken de VS deze bocht?

Naast de kwestie Bachmoet - is de stad nu volledig ingenomen of niet? - was het op de G7 een opmerkelijke aankondiging van president Joe Biden: van de VS mogen NAVO-bondgenoten F-16-gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne, waarmee het licht op groen staat voor een internationale fighter coalition.

Achter de schermen trekken enkele landen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland op kop, al sinds begin dit jaar aan de kar om Zelensky’s grote wens waar te maken: “Give me wings for freedom”. Maar de regering-Biden, die elke overdracht van de in de VS gemaakte F-16's moet goedkeuren, trok lange tijd de noodzaak van die (erg kostelijke) leveringen in twijfel.

“De VS geven nu toe onder de toenemende druk van Europa”, zegt kolonel Kris Quanten van de Koninklijke Militaire School, die ziet dat de Europese voortrekkersrol steeds meer doorweegt in het debat over wapenleveringen. “Ook bij de gesprekken over pantservoertuigen zag je dat heel duidelijk.”

Binnen de nieuwe coalitie zouden de VS zich wel enkel toeleggen op het trainen van Oekraïense piloten. “We zullen samenwerken met onze bondgenoten om te bepalen wanneer vliegtuigen worden afgeleverd, wie ze zal afleveren en hoeveel”, aldus de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

Wie kan er toestellen leveren?

In eerste instantie wordt voor de gevechtsvliegtuigen voornamelijk naar Nederland en Denemarken gekeken. Beide landen zijn bezig met de omschakeling van F-16 naar F-35, in Nederland is de instroom van dat laatste toestel bijna afgerond. Een levering zou voor die landen de eigen defensiecapaciteiten dus niet in het gedrang brengen.

Oekraïne zou voorlopig slechts om 24 tot 36 toestellen vragen. Nederland heeft op dit moment zeventien F-16’s opgeslagen in een hangar. Elf andere toestellen, die het land eigenlijk al had willen verkopen aan een Amerikaanse firma, staan momenteel in Charleroi bij luchtvaartgroep Sabca. “Als één zo’n land een opening creëert, kan dat voor een cascade-effect bij de rest zorgen”, aldus Quanten.

België schakelt ook over naar F-35's, maar beschikt niet over diezelfde comfortabele positie. “De uitfasering is bij ons nog niet bezig, dus we hebben die F-16's nog zelf nodig”, zegt Quanten. De “niet aflatende steun van België” binnen de coalitie, die premier Alexander De Croo via Twitter communiceerde, zal zich op trainingen toespitsen. Ook het Verenigd Koninkrijk zal zich daartoe beperken, aangezien de Britse luchtmacht niet met F-16's vliegt.

Together with my British, Danish and Dutch colleagues, we welcome the news that US stands ready to approve training of Ukrainian pilots on F-16 fighter jets.



Details to be worked out in the coming weeks.



Ukraine can count on the unwavering support of Belgium and its partners. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 19 mei 2023

Kunnen F-16's de oorlog doen kantelen?

F-16's zijn zogenaamde multi role-toestellen, en zijn dus soepel inzetbaar. “Ze kunnen zowel steun aan grondtroepen als luchtverdediging bieden, en zijn ook inzetbaar voor aanvallen in de diepte”, zegt Quanten. Een echte gamechanger is dat niet per se, maar het brede spectrum aan toepassingen kan de balans in het luchtruim, waar de Russen op dit moment oppermachtig zijn, onder druk zetten.

“Dat luchtruim blijft een groot probleem voor het geplande tegenoffensief van Oekraïne”, zegt Quanten. Alleen: voor een lente- of zomeroffensief komt deze beslissing rijkelijk te laat. “Dat er nu een alliantie is, betekent niet dat die gevechtsvliegtuigen morgen operationeel zijn”, ziet ook professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen).

Voor Oekraïense piloten, die met verouderde MiG’s vliegen, zijn er tal van barrières: taal, techniek, zelfs het maken van inschattingen is door het gebruik van voeten en mijlen in plaats van meters een nieuwe opgave. Binnen de zes maanden moet dat mogelijk zijn, concludeerde het Oekraïense leger uit tests in maart met twee Oekraïense piloten in Arizona. Veel sneller wordt echter moeilijk.

Bij eerder gebruik van westers oorlogstuig bleken de Oekraïners “bijzonder creatief”, zegt Criekemans. “Maar bij het gebruik van zo'n F-16 komen toch al snel een honderdtal mensen kijken, dat is een enorme logistieke operatie.” De toestellen zijn sowieso erg onderhoudsintensief, en vragen aangepaste infrastructuur op de vliegvelden.

Volgens Quanten is de uitrol van F-16's dan ook louter een perspectief op termijn. “Ten vroegste in de late herfst zijn de toestellen operationeel, misschien zelfs de winter.”

Hoe reageert het Kremlin?

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Groesjko noemt de mogelijke levering van de gevechtsvliegtuigen “een kolossaal risico” voor westerse landen, die “nog steeds vasthouden aan het escalatiescenario”.

Die gespannen oorlogsretoriek is niet nieuw. Het Westen heeft de wapenhulp stelselmatig opgevoerd, van luchtdoelraketten tot gevechtstanks, en telkens werd daarbij de spreekwoordelijke rode lijn overschreden. “Maar van de dreigende taal bij elk trapje van de escalatieladder kwam in de praktijk nooit iets terecht”, zegt Quanten.

Ook vanuit het Westen is dit voor een stuk spierballengerol, zegt Criekemans. “Dit is vooral een psychologische zet, en een duidelijke boodschap naar Moskou: via militaire weg kan je dit conflict niet winnen.” Die extra punch komt niet ongelegen volgens Criekemans. “Zelensky beseft dat de tijd dringt. Rusland is zich beginnen herorganiseren met oog op de langere termijn, terwijl deze oorlog bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 een heikel thema wordt.”