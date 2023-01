ExxonMobil wist al sinds jaren 70 exact wat er met ons klimaat zou gebeuren, maar bleef twijfel zaaien

Terwijl de top van het concern al zeker sinds 1977 is geïnformeerd door eigen wetenschappers, bleef de leiding tot enkele jaren geleden twijfel zaaien over klimaatverandering, blijkt uit een studie die donderdagavond is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Science. Het is al langer bekend dat ExxonMobil op de hoogte was van de dreigende opwarming van de aarde, maar deze nieuwe studie maakt duidelijk hoe goed de eigen klimaatmodellen waren en tot in welk detail het oliebedrijf al vroeg wist wat de gevolgen waren van fossiele brandstoffen.

De wetenschappers van ExxonMobil, die hun eigen modellen als ‘state of the art’ omschreven, voorzagen bijvoorbeeld nauwkeurig wanneer door de mens veroorzaakte klimaatverandering zichtbaar zou worden (rond het jaar 2000, met een onzekerheidsmarge van vijf jaar). Ook verwierpen ze al in een vroeg stadium een theorie over een mogelijke nieuwe ijstijd. Daarnaast maakten ze een juiste inschatting van de hoeveelheid CO2 die de wereld nog kon uitstoten voordat sprake zou zijn van gevaarlijke opwarming.

‘Onze bevindingen laten zien dat ExxonMobil decennia geleden niet alleen ‘iets’ wist over opwarming, maar dat ze net zo veel wisten als wetenschappers die werkten voor universiteiten en overheidsinstanties’, schrijven de onderzoekers van de nieuwe studie. ‘Maar ExxonMobil poogde klimaatverandering te ontkennen.’

Resultaten intern al besproken

De Science-studie baseert zich onder meer op 32 interne documenten die dateren van 1977 tot 2002 en die sinds enkele jaren openbaar zijn. Ook is gekeken naar 72 Exxon-studies die ook door onafhankelijke wetenschappers zijn beoordeeld, zogenoemd peer reviewed onderzoek. Om te onderzoeken hoe goed het onderzoek van ExxonMobil was, hebben de Science-onderzoekers de oorspronkelijke temperatuur-tijdreeksen vergeleken met waargenomen temperatuurveranderingen. Over het algemeen komen de voorspellingen van ExxonMobil nauwgezet overeen met de werkelijke opwarming. De resultaten werden al in 1982 en 1984 intern besproken.

De controlekamer van ExxonMobil in 1970. Beeld Fairfax Media via Getty Images

Hoewel het bewijs voor klimaatverandering zich opstapelde, schreef toenmalig topman Lee Raymond in 2000 nog dat we ‘nu niet voldoende wetenschappelijk inzicht hebben in klimaatverandering om redelijke voorspellingen te doen en drastische maatregelen te rechtvaardigen’. Volgens Raymond was de wetenschap van klimaatverandering simpelweg ‘te onzeker’, hoewel de eigen medewerkers dat tegenspraken. In 2013 herhaalde oud-topman, en minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Donald Trump, Rex Tillerson dit standpunt.

Waar bedrijven als Shell al eerder uit de lobby tegen klimaatverandering zijn gestapt, is Exxon relatief lang doorgegaan met het zaaien van twijfel, zegt Jan Paul van Soest, klimaatadviseur en schrijver van het boek De Twijfelbrigade, waarin argumenten van klimaatontkenners worden weerlegd. ‘Waarom Exxon zo lang twijfel is blijven zaaien? Omdat elke euro die je besteed aan klimaatontkenning bij wijze van spreken 1.000 euro aan klimaatonderzoek ongedaan maakt.’

ExxonMobil ontkent

Het is volgens Van Soest dus effectief besteed geld. Hoewel ExxonMobil sinds een jaar of zes met deze tactiek gestopt is, is het olieconcern er lange tijd mee weggekomen, stelt hij.

Exxon zelf ontkent. ‘Deze kwestie is de afgelopen jaren diverse keren aan de orde geweest en elke keer is ons antwoord hetzelfde: degenen die zeggen dat ‘Exxon het wist’, hebben ongelijk’, aldus een woordvoerder van het olieconcern in Texas.

Leo Meyer, als klimaatwetenschapper en gastdocent verbonden aan Universiteit Utrecht, IPCC-hoofdauteur en wetenschappelijk adviseur bij vijftien VN-klimaattoppen, spreekt van een gedegen studie. ‘De conclusies lijken te staan als een huis. Hoewel ik de getallen niet kan narekenen, zie ik niets dat argwaan oproept.’

Meyer ziet dat de oliesector inmiddels klimaatverandering onderkent. ‘Als je kijkt naar hoe ze in de jaren negentig dachten en nu, kun je zeggen dat ze een draai gemaakt hebben richting netto nul uitstoot.’ Die draai is te langzaam en zeer waarschijnlijk te laat om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, zegt hij, ‘maar je ziet verschuivingen en dat is vooruitgang.’