Extremen worden de nieuwe realiteit

Dag lezer,

Wie tijdens de vakantie even geen media heeft gevolgd en nu ‘inhaalt’, zou kunnen denken dat de apocalyps is begonnen. ‘Tienduizenden op de vlucht voor uitzonderlijk zware bosbranden die al maanden aanhouden in Canada’, ‘Hallucinant inferno op Hawaï’, ‘Ergste noodweer in de geschiedenis door zomerstorm in Scandinavië’, ‘Meerdere doden door bijbelse overstromingen in Slovenië’, ‘Warmste maand ooit gemeten’, ‘De oceanen koken’, ‘Duizenden toeristen geëvacueerd uit Rhodos en Franse campings door bosbranden’ zijn allemaal nieuwskoppen van de laatste weken. ‘Dit is het einde van de rit, van het leven’, zegt een getergde inwoner van de regio in het huidige Irak die duizenden jaren een oase was maar nu in een bloedhete zandbak verandert.

De cascade aan extreem weer deze zomer leidt, onder andere, tot een bevreemdend nieuw genre ‘serviceartikels’ met advies dat recht uit een avonturenfilm komt. Zoals deze in The Washington Post, waarin de lezer uitgelegd krijgt waarom in de oceaan springen om te ontsnappen aan de vuurzee -zoals mensen op Hawaï ternauwernood deden- ‘je allerlaatste optie zou moeten zijn’. Want ook al lijkt het water de redding, in zee of het zwembad van de camping ontsnap je niet altijd zomaar aan de extreme hitte en de gevaarlijke rook die natuurbranden genereren.

‘Ga nooit met de wind mee’, adviseert in ons land dan weer Bert Ceyssens, brandweerkapitein in Heusden-Zolder en voorzitter van de werkgroep Natuurbranden. ‘Vertrek liever te vroeg dan te laat en ga nooit met de wind mee, want dan blijf je vóór het vuurfront en krijg je de rook en de hitte over je heen. Je bent het snelst in veiligheid als je dwars op de wind gaat.’ Want hoewel de Belgische zomer dit jaar vooral saai en herfstig leek, zullen we volgens experts ook in ons land ‘vaker moeten vluchten en zal er vaker vitale infrastructuur uitvallen en onherstelbare schade worden toegebracht aan fauna en flora’ door steeds meer bosbranden. Ook voor wie niet wegrent voor een brand maar enkel oververhitting tijdens het sporten wil voorkomen, is er tegenwoordig trouwens advies op maat.

Een lokale opsteker dit jaar is dat de zomerse regen hier in juli frustrerend was voor de toerist en de badgast, maar het grondwaterpeil wel flink deed stijgen. “Ook voor planten is de regen van de voorbije weken over het algemeen goed”, zegt bosecoloog Kris Verheyen (UGent). Al zijn er ook verliezers, zoals aardappelen, tarwe en courgette, die last krijgen van onder andere schimmels of verminderde groei door de aanhoudende regen. “Het probleem is dat droge en natte periodes nu heel lang aanhouden, waardoor planten afzien. Extremen zijn nooit goed”, zegt landbouwexpert Thijs Vanden Nest.

Maar net extremen worden de nieuwe realiteit. Sommige lezers vragen zich daarbij af of het wel zeker is dat al dat natuurgeweld veroorzaakt wordt door de opwarming van de aarde. Het blijft zo dat één gebeurtenis nooit alleen door de klimaatverandering wordt veroorzaakt en dat er ook nog natuurrampen zijn die niets te maken hebben met de klimaatperikelen. Maar wetenschappers slagen er steeds beter in om het aandeel van de opwarming bij een bepaalde gebeurtenis te bepalen. Daaruit blijkt dat een meerderheid van het extreem weer (veel) waarschijnlijker werd door de klimaatcrisis. Zo bleek recent nog dat de hittegolven van vorige maand in Europa en het noorden van de VS ‘zo goed als onmogelijk waren geweest zonder de opwarming van de aarde’. Ook tonen satellietgegevens hoe de opwarming voor meer extreme regenval en droogte zorgt.

Het is vooral dat patroon van het ene extreem na het andere dat verraadt hoe de opwarming van de aarde de boel aanwakkert. Net zoals kleine kinderen veel makkelijker verloren lopen op een overvol dan op een bijna leeg strand, gaan branden, stormen en stortregens veel vaker voorkomen en uit de hand lopen in een ‘broeikas’ die heter is dan ze ooit is geweest. Het kan een sigaret zijn die de extreme branden heeft doen ontstaan, maar het is de opwarming van de aarde die zorgt voor meer hitte en droogte waardoor die brand een megabrand wordt.

Nog een vraag die deze zomer prangender werd: gaat de klimaatcrisis harder dan voorspeld? Sommige wetenschappers menen van wel, maar anderen zien het niet zo. Ze wijzen erop dat de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd helemaal binnen de marges valt van de voorspellingen. Meer discussie is er over de erg zware afwijkingen zoals het gebrek aan ijs op Antarctica en de opwarming van de oceanen.

Volgens onder andere klimaatprofessor Jean-Pascal van Ypersele (UCL Louvain) zijn ook die fenomenen niet per se een bewijs van versnelde klimaatverandering. “Als er al een versnelling is, is het een erg kleine. We zitten vooral gewoon verder in de tijd, verder op de curve. Maar dat wil niet zeggen dat de impact van de opwarming versnelt.” zegt hij. Hij voegt daaraan toe dat we ons niet mogen laten meeslepen door de apocalyptische gedachte dat het te laat is “want wie doemdenken propageert, verstevigt ook de status quo en bedient zo wie zeker geen verandering wil, zoals de fossielebrandstofindustrie”. Jongeren die in een klimaatdepressie belanden en geen toekomst meer zien voor een eigen gezin, brengt de professor op andere gedachten. “Ik vertel hen dat het een probleem is wanneer alleen mensen die enkel op korte termijn denken en voor de status quo zijn, nog kinderen krijgen. En dat net hun kinderen zouden opgroeien met een sterk besef van het probleem en we vooral zulke mensen nodig hebben”, zegt hij.

Er is inderdaad heel veel volk nodig om te doen wat nodig is. Er gebeurt ondertussen ook al heel veel. Zo voltrekt de hernieuwbare energierevolutie zich veel sneller dan je zou denken. Of om het met ‘klimaatpaus’ Al Gore te zeggen, de man die de wereld in 2006 wakker schudde met zijn iconische klimaatfilm An Inconvenient Truth: “Ik ben ervan overtuigd dat we de klimaatcrisis gaan oplossen, we kunnen dit. Maar de vraag is of dat op tijd zal lukken. Want de uitstoot stijgt nog altijd en de klimaatcrisis gaat harder dan dat we de oplossingen kunnen installeren.”

In zijn nieuwste TED-praatje toont Gore hoe ongelofelijk hard de groene transitie nu gaat, in die mate zelfs dat de grafieken moeten worden aangepast. Tegelijkertijd laat de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat in zijn vurige betoog zien hoezeer de fossiele brandstofindustrie de boel afremt en zo een obstakel vormt voor de groene transitie, onder andere met zeer intensief lobbywerk op ieder politiek niveau, door eerdere groene beloftes te laten varen en met plannen voor nieuwe ontginningen van olie en gas.

Net zoals de tsunami aan extreem weer, kan ook die vaststelling over de macht van Big Oil een reden zijn om weg te kijken en te besluiten ‘dat het te laat is’. Maar dat is het niet. Het is zeer laat, dat wel. Maar met defaitisme zijn we niets nu er zoveel werk aan de winkel is en er is veel meer mogelijk dan je zou denken. Daarom is het volgens schrijfster en activist Rebecca Solnit essentieel om niet te vervallen in twee rigide uitersten: optimisme of pessimisme. Want beide werken volgens haar verlammend. Zowel aannemen ‘dat het allemaal wel goed komt’ als besluiten dat het ‘toch te laat is’, bevriest iedere motivatie om iets te doen. In beide scenario’s ligt de toekomst namelijk al vast: een groen paradijs dat wel min of meer automatisch zal opdoemen versus de hel op aarde. Mentaal gezond blijven te midden van deze planetaire crisis lukt volgens Solnit alleen vanuit een andere houding, namelijk die van hoop. Wie hoopt dat we dit probleem te boven komen, aanvaardt dat de uitkomst onzeker is maar niet vastligt en er vanalles aan te doen is. Pas dan ontstaat er ruimte voor actie.

En zo kan er heel veel actie zijn. Sommige jongeren brengen met één schoolstaking een wereldwijde beweging op gang of winnen klimaatrechtszaken en zeggen ‘Wij zijn de laatste strohalm’, andere mensen organiseren workshops over klimaat, zoals het immens populaire Franse kaartspel ‘Fresque du Climat’, dat al meer dan een miljoen mensen lokte en vaak terug te vinden is in hippe Parijse bars. Maar ook veranderen van bank of elektriciteitsleverancier of je dak wit verven in plaats van een airco kopen tegen de hitte is een klimaatactie.

Vurige groeten,

De Wetenschapsredactie