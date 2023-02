Extreme weersomstandigheden brengen de Franse ‘parfumhoofstad’ in gevaar

Sinds de zeventiende eeuw staat Grasse wereldwijd bekend om zijn geurige bloemen. Grasse ligt in het binnenland van de Franse Rivièra en heeft een microklimaat waarin velden met meiroos, tuberoos, lavendel en jasmijn volop kunnen bloeien. Tegenwoordig produceert de regio bloemen voor de grootste luxemerken ter wereld, waaronder Dior en Chanel.

Sterker nog: de jasmijn uit Grasse wordt voor een hogere prijs verkocht dan goud. In 2018 werd de parfumcultuur van de regio zelfs op de Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed geplaatst.

Nu lijkt klimaatverandering de parfumtraditie te bedreigen. Weersomstandigheden zoals droogte, hittegolven en hevige revenval bemoeilijken de bloementeelt. Deze zomer kampte Grasse met extreme droogte, waardoor sommige producenten bijna de helft van hun oogst verloren. Ook tasten hoge temperaturen de toekomstige kwaliteit van rozen aan en maakt het de groei van sommige bloemen, zoals de tuberoos, moeilijker.

Carole Biancalana, een parfumeur van de vierde generatie, vertelde aan The Guardian dat ze de gevolgen van de weersverandering direct voelde. Haar tuberoosoogst daalde met veertig procent. Haar grootmoeder nam vroeger in perioden van droogte deel aan regenceremonies. “Maar ik denk niet dat dit in het huidige klimaat zou helpen.”

Grondstoffen worden bedreigd

Het stadje Grasse is niet de enige in de parfumindustrie die het moeilijk heeft. Overal ter wereld worden grondstoffen voor parfums bedreigd door steeds extremere weerspatronen. Zo worden op het Afrikaanse continent vanillegewassen de laatste jaren getroffen door hittegolven. In 2017 vernietigde een cycloon in Madagaskar dertig procent van de oogst, waardoor de prijs steeg tot meer dan 600 dollar per kilo.

“Klimaatverandering heeft misschien geen invloed op de geur van parfum”, zegt Benoit Verdier, de medeoprichter van het parfumhuis Ex Nihilo Paris. “Maar het zal wel invloed hebben op de prijs”, aldus Verdier tegen The Guardian.

Momenteel zijn er nog weinig wetenschappelijke studies over de gevolgen van klimaatverandering voor de gewassen in de regio. Wel zijn verschillende parfumbedrijven in de sector begonnen met het steunen van plaatselijke producenten, door te investeren in onderzoek en aanpassingstechnieken. Toch zijn sommigen in de industrie bang voor de gevolgen.

Eén van hen is Armelle Janody, de voorzitter van Biancalana Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse, een vereniging die producenten uit de regio verenigt. “Hoe kunnen we ons aanpassen en wie moeten we om steun vragen?” zegt Janody. “Dat zijn de vragen die we stellen.”

“We nemen veranderingen waar, maar we hebben geen wetenschappelijke studies over wat er objectief gezien gebeurt”, zegt Janody. De voorzitter vreest dat producenten autonomie en soevereniteit verliezen, zodra zij hulp ontvangen vanuit de parfumindustrie. “Deze merken willen hun parfums associëren met onze geschiedenis en ons erfgoed, maar ze komen binnen en willen alles veranderen. Wij willen geen dienaren van de industrie zijn.”