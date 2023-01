Extreme stroomuitval duwt Zimbabwe naar zonnepanelen. Maar wie kan ze betalen?

Terwijl in Europa deze winter wordt gevreesd voor tijdelijke stroomuitval, zijn inwoners van Zimbabwe soms weken verstoken van elektriciteit. Zonne-energie zou een uitweg kunnen bieden uit de extreme energiecrisis in het land. Maar dat is nog zo simpel niet.

Diepe gaten in het wegdek ontwijkend stuurt Jacob Marikiti, een grote man met een glinsterend horloge om zijn pols, zijn stationwagon over de straten van Mount Pleasant. Het verkeer hier in een villawijk in het noorden van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare is een en al chaos: de infrastructuur wordt maar nauwelijks onderhouden en door de aanhoudende energiecrisis zijn er bijna geen werkende verkeerslichten meer.

Marikiti komt langzaam vooruit, de klanten die hij van zonnepanelen gaat voorzien zullen nog even geduld moeten hebben. Dat terwijl hij de vraag naar panelen de laatste maanden rap ziet toenemen. Dat heeft alles te maken met het grote tekort aan elektriciteit, veroorzaakt door een combinatie van menselijk falen en klimaatverandering.

Tot voor kort leverde de Kariba-dam in buurland Zambia ruim 60 procent van de stroom in Zimbabwe. Maar door het lage waterpeil in het stuwmeer was de beheerder van de dam genoodzaakt de elektriciteitswinning flink omlaag te schroeven, waardoor er nauwelijks nog stroom wordt opgewekt. Experts stellen dat de dam niet alleen te intensief is gebruikt, maar dat er door aanhoudende droogte (veroorzaakt door klimaatverandering in de regio) ook veel te weinig water het stuwmeer instroomt.

Jonge mannen verkopen kookgas per kilogram op de markt in de wijk Kuwadzana. De gasflessen die buurtbewoners meebrengen worden gewogen als ze worden gevuld. De gasprijs blijft door de toegenomen vraag maar stijgen, net als die van diesel. Beeld Joost Bastmeijer

In Zimbabwe zijn alternatieve elektriciteitsbronnen als kolen- en geothermiecentrales zo verouderd dat ze het ontstane stroomgebrek niet kunnen opvangen. Met het wegvallen van de Kariba-dam produceert Zimbabwe ongeveer 600 megawatt beschikbare stroom per dag, terwijl de dagelijkse vraag ongeveer 2.000 megawatt is.

Het elektriciteitstekort komt boven op de toch al prangende problemen in het land. Vijf jaar na de dood van autocraat Robert Mugabe wordt Zimbabwe nog altijd geplaagd door torenhoge inflatie (in 2022 naar schatting zo’n 213 procent). Het land was nog aan het opkrabbelen van de verwoestende gevolgen van de coronapandemie, toen de negatieve rimpeleffecten van Poetins oorlog in Oekraïne er overheen kwamen.

“Overstappen op hernieuwbare energie is niet langer een kwestie van kiezen”, zei president Mnangagwa op een klimaatconferentie in maart vorig jaar. “Het is noodzakelijk, gezien de negatieve effecten van klimaatverandering.” De Zimbabwaanse overheid probeert zijn burgers al sinds 2014 aan de zonnepanelen te krijgen, tot voor kort zonder al te veel succes. Dat velen nu toch overstag gaan, is vooral te danken aan de lange stroomonderbrekingen.

Dubbel slachtoffer

Voor Marikiti betekent het goede zaken. Installeerde hij twee jaar geleden nog twee tot drie zonnepanelen per week, nu legt hij drie sets per dag aan. Veel van Jacobs klanten zijn medewerkers van pensioenfondsen en banken. “Die krijgen van hun baas een lening,” zegt Marikiti, “zodat ze geen last hebben van de energiecrisis.” Hij wordt verder vooral gebeld door rijken. “Die betalen zo’n 19.000 dollar voor zes panelen.” Hij lacht. “Een paar dagen geleden was er nog een grote ondernemer die voor al zijn drie huizen zo’n set kocht. Onvoorstelbaar, toch?”

Voor het overgrote deel van de Zimbabwanen is dat inderdaad onvoorstelbaar. In 2021 was het gemiddelde jaarinkomen in het land iets hoger dan 1.700 dollar. Volgens de Wereldbank leeft de helft van de bevolking in extreme armoede.

De groene ambities van president Mnangagwa zijn dan ook mijlenver verwijderd van de dagelijkse realiteit van het merendeel van de Zimbabwanen. Die hebben geen geld voor zonnepanelen. Zij zijn bovendien dubbel slachtoffer van de energiecrisis, want de beperkt beschikbare stroom gaat vooral naar het Central Business District van Harare, waar ziekenhuizen en overheidsgebouwen zijn gevestigd. Inwoners van achtergestelde wijken hebben het nakijken. Delen van Harare zitten soms weken zonder stroom.

De koelkast is zo goed als leeg

Patience Ngwenya, uit angst voor problemen met de autoriteiten niet haar echte naam, woont met zes huisgenoten in Kuwadzana, een buitenwijk die al meer dan een week geen elektriciteit heeft. Ngwenya kijkt door haar bloemetjesgordijn naar buiten. De avond zal gauw een sluier van duisternis over haar wijk leggen. In haar kleine keuken is de koelkast zo goed als leeg, op het elektrische gasfornuis ernaast ligt zelfs al een laagje stof.

De zure lucht die bij het opendoen van haar koelkast de kleine ruimte vult, ruikt ze niet meer. “Vind je dat al stinken?”, vraagt ze met een trieste glimlach op haar gezicht. “Dan had je laatst langs moeten komen, toen 150 dode kippen bij de buurman werden opgehaald. Zijn vriezers kwamen zonder stroom te zitten, de kippen zijn gaan rotten.” Die buurman verkoopt sindsdien alleen nog levend gevogelte.

In de keuken van Patience Ngwenya hangt een zure lucht. Haar koelkast is al een week niet meer aan geweest door het gebrek aan stroom. Beeld Joost Bastmeijer

Ngwenya en haar buurtgenoten behoren tot de onderkant van de middenklasse, de bevolkingsgroep die het hardst getroffen wordt door de aanhoudende inflatie en stroomstoringen. “De armsten zijn gewend aan leven zonder stroom. Zij hebben geen smartphones, koelkasten of elektrische fornuizen. Maar wij zitten tussen de rijken en de armen in, we kunnen niet meer zonder stroom.”

Ze wordt intussen wel steeds armer. Want de vraag naar gas (om te koken) en diesel (voor de generatoren) is door het stroomtekort enorm toegenomen. Hierdoor stijgen de brandstofprijzen, wat de prijzen voor levensmiddelen weer verder opstuwt. Ngwenya verhuurt kamers in haar ouderlijk huis. “Maar dat is niet genoeg om van rond te komen”, zegt ze somber. Om extra geld te verdienen, is ze onderdeel van een small house, een uitdrukking die Zimbabwanen gebruiken voor een buitenechtelijke relatie.

Haar ‘vriendje’ ondersteunt haar bij het betalen van haar studie boekhouden. De lessen volgt ze op haar smartphone. Als ze die wil opladen, moet ze naar de kippen houdende buren. “Zij hebben kleine zonnepanelen waar ik mijn telefoon op aan kan sluiten”, legt Ngwenya uit. “Ik heb daar helaas geen geld voor.”

‘Bedrijven zijn onwijs hard geraakt’

Ook voor veel ondernemers zijn zonnepanelen te duur. Zo ziet ondernemer Nigel Maguma, die buiten het centrum een boekwinkel en een aangrenzende slijterij bestiert, zijn inkomsten alleen maar dalen. “De energiecrisis die ons land nu doormaakt heeft bedrijven onwijs hard geraakt”, zegt hij.

Maguma belandt vooral door zijn energieslurpende drankenzaak in de rode cijfers. Zeven loeiende koelkasten moeten de flessen koel houden. “Het is frustrerend,” zegt Maguma, “want voor er ook maar één klant in de winkels is geweest, heb ik al 10 dollar uitgegeven aan diesel voor ons aggregaat.” Het levert allemaal erg veel onnodige stress op, zegt hij. “Ik sta altijd aan, het vreet aan me. Ik heb 25 mensen in dienst, maar ik weet nog niet of ik hen aan het eind van de maand wel kan betalen.”

Andere ondernemers weten wel genoeg geld bij elkaar te schrapen voor de investering in zonne-energie. Aan Orr Street, een straat net buiten het hart van Harare, zit een cluster met handelaren in ijzerwaar. In elke vitrine van deze gebouwen glimmen hoge rijen zonnepanelen. Verkoper Jealousy Sithole merkt dat sinds begin december de vraag naar zonnepanelen toeneemt. “Er doet een gerucht de ronde,” zegt hij, “dat de president heeft gezegd dat hij iedereen van het stroomnet wil halen, zodat er genoeg stroom overblijft voor de grote bedrijven.”

Sithole heeft zelf ook een set zonnepanelen op zijn dak geïnstalleerd. Hij ging voor de goedkoopste optie: 1.200 Amerikaanse dollar voor twee panelen, een omvormer en een batterij. Dat systeem, dat net genoeg stroom levert voor zijn tv, lichten en soms ook de koelkast, verkoopt hij het vaakst. “De meeste mensen willen iets simpels”, legt hij uit. “Dat is voor mij ook genoeg. Ik sluit mijn koelkast alleen in de nacht even aan en de rest van de dag houdt ie vaak de koelte wel vast. Soms gebruik ik mijn koelkast een paar dagen helemaal niet, maar als ik vlees heb gekocht moet het wel.”

Zonnepanelen voor topambtenaren

Ondanks haar naar eigen zeggen grote groene ambities, is het de overheid nauwelijks gelukt om de toegang tot zonne-energie voor normale Zimbabwanen makkelijker te maken. Het importeren van zonnepanelen mag dan belastingvrij zijn, er zijn geen subsidies voor burgers of bedrijven.

Wel heeft de regering onlangs bij meer dan honderd topambtenaren zonnepanelen laten installeren, “om hen te beschermen tegen de ongemakken van de aanhoudende stroomuitval”. De maatregel was omstreden, aangezien de panelen voor twee keer de marktprijs zijn geïnstalleerd. Maar de meeste Zimbabwanen houden over de vermeende corruptie wijselijk hun mond. In het autoritaire Zimbabwe van president Mnangagwa is het beter om je niet uit te laten over politiek gevoelige onderwerpen.

De grootste bedrijven van Zimbabwe proberen intussen ook de overstap te maken. “Met name mijnen en fabrieken worden zwaar door de stroomonderbrekingen getroffen”, zegt ondernemer Victor Utedzi. Hij is de eigenaar van Centragrid, een zonnekrachtcentrale die over een paar maanden de grootste van Zimbabwe moet worden. Volgens Utedzi gaat het zelfvoorzienend maken van de industriële bedrijven in het land het grote verschil maken. “Als zij overstappen op zonne-energie,” zegt hij, “zal er stroom vrijkomen op het reguliere stroomnet.”

Een dieselgenerator wordt bijgevuld in Kuwadzane, een buitenwijk van Harare. Om toch elektriciteit te hebben, vallen inwoners terug op deze generatoren. Beeld Joost Bastmeijer

Al meerdere energieverslindende industriebedrijven hebben zich bij Utedzi gemeld. Zo bestelde de grootste cementproducent van het land twee zonneparken. “Zij zullen straks niet alleen maar afhankelijk zijn van de basisstroom”, zegt Utedzi trots. “’s Nachts, of als het bewolkt is, zullen ze misschien nog reguliere stroom moeten gebruiken. Maar als de zon schijnt, kan zeker de helft van de benodigde energie voor de fabriek uit onze zonnekrachtcentrale komen.”

‘Er zijn geen snelle oplossingen’

Zimbabwe is een land waar de zon gemiddeld tweederde van de daguren schijnt, zelfs in het regenseizoen is er voldoende zon. Waarom gaat Zimbabwe dan niet helemaal over op zonne-energie? Volgens Utedzi ligt het niet zo simpel. Door de hyperinflatie is de Zimbabwaanse dollar steeds minder waard, legt hij uit. Maar het staatsbedrijf dat stroom inkoopt, is verplicht in nationale valuta te betalen. “Internationale investeerders komen alleen als ze betaald worden in Amerikaanse dollars. Er is niet één internationale investeerder die geld wil steken in een hernieuwbaar energieproject in Zimbabwe.”

En zelfs al zou dat geld er ineens wel zijn, dan nog duurt het jaren voordat een zonnekrachtcentrale is aangelegd. “Er zijn geen snelle oplossingen voor dit probleem”, zegt Utedzi. Om uit de energiecrisis te komen, moet de Kariba-dam volgens hem zo snel mogelijk weer stroom genereren. Zelfs als de dam niet vol is, en dus bij lange na niet op volle toeren draait, is elk beetje stroom al mooi meegenomen. “Als we dan ook zo snel mogelijk alle kolencentrales repareren en stroom importeren uit andere landen,” zegt Utedzi, “hebben we hopelijk genoeg tijd om de parken met zonnepanelen te maken. Maar we kunnen helaas niet toveren.”

Hoe langer de energiecrisis duurt, hoe beter dat is voor de zaak van installateur Jacob Marikiti. “Laat ze hun tijd maar nemen”, zegt hij opgewekt terwijl hij uit zijn auto stapt om weer een paar panelen te leggen. “Zolang er nog geen zonnefabrieken zijn, komen mensen naar mij.” Marikiti verwacht dat hij en zijn collega’s het de komende maanden alleen maar drukker zullen krijgen. Toch zit er ook aan zijn succes een keerzijde, zegt hij, gespeeld verdrietig: “Iedereen weet dat ik goede zaken doe, dus mijn schoonouders en andere familieleden willen nu ook graag een gratis setje panelen.” Breed lachend: “Daar gaat mijn winst! Dat is hoe het er hier in Zimbabwe aan toegaat.”