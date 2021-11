Extreemrechtse Antwerpenaar kreeg celstraf voor dreigvideo, filmpje staat halfjaar later nog altijd online

De Antwerpenaar Pascal V. moest zich dit voorjaar voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor een dreigvideo op Facebook die hij in december 2017 postte. De feiten komen nu pas aan het licht via Het Observatorium, een site die nieuws over rechtsextremisme bundelt.

In de video toont Pascal V. twee pistolen en draagt hij een helm. “Dus de bedoeling is, de geweren dat (sic) ik hier heb, gewoon om op Marokkanen te schieten”, zegt hij, waarna hij het racistische woord ‘makakken’ gebruikt. Hij buigt zich voorover om het hakenkruis op zijn helm te tonen. “Allemaal Hitlers wij, begrepen? Afknallen, die vuile makakken.” Hij sluit af met een gestrekte arm en “de groeten, Adolf Hitler. Oké?”.

Niet zo oké, dachten politie en parket. Ze stelden een bemiddelingstraject voor, met een bezoek aan de Dossin-kazerne, maar dat weigerde de Antwerpenaar. Zo kwam de zaak in mei voor de rechtbank. Pascal V. stelde daar dat het een grap was, maar volgens de rechter is de teneur van de video allerminst humoristisch, wel “agressief”.

“Met de videoboodschap zette hij heel uitdrukkelijk aan tot geweld tegen een bepaalde bevolkingsgroep”, aldus het vonnis. Bovendien zijn er talrijke andere extreemrechtse berichten op zijn Facebook-profielen en blijkt hij vele nazistisch geïnspireerde objecten te bezitten.

Runenteken

Hij identificeert zich als skinhead en plaatst afbeeldingen van Ku Klux Klan-leden en een badge met het runenteken van de SS op zijn sociale media. In een andere video toont hij trots een vlag met daarop een adelaar boven een Keltisch kruis, het symbool voor white power. Datzelfde symbool heeft hij in een tattoo op zijn borst, met erboven de woorden ‘white revolution’.

De rechter veroordeelde hem voor inbreuken op de antiracismewet tot een gevangenisstraf van 8 maanden en een geldboete van 1.600 euro, gezien het gebrek aan schuldinzicht en het feit dat de man vijf jaar eerder was veroordeeld voor een poging tot doodslag. Het ging daarbij om een caféruzie zonder ideologische achtergrond, waarbij Pascal V. een vouwmes bovenhaalde en twee mannen levensbedreigend verwondde.

Zes maanden na de veroordeling voor het aanzetten tot haat staat de video nog altijd op Facebook. “Allez, de politie had me duidelijk gezegd dat ze dat eraf gingen halen”, zegt Pascal V., die thuis blijkt te zitten, zonder enkelband. “Ik weet zelf niet hoe ik dat moet verwijderen.”

Volgens hem zijn de wapens onschuldige luchtdrukpistolen en had hij helemaal niet de intentie tot een moordpartij. “Dat ik dat zeg, wil nog niet zeggen dat ik het ga doen. Ik heb mijn mening. En ik doe wat ik wil.”