Extreemrechts gaat in Frankrijk aan de haal met moord op 12-jarig meisje, tegen de wil van haar ouders

Frankrijk spreekt al een week over de moord op het meisje, genaamd Lola. Haar lichaam werd vorige week vrijdag verminkt in een koffer gevonden in Parijs. Oppositiepartijen gaven de zaak politieke lading toen de verdachte illegaal in Frankrijk bleek te verblijven.

Rechtse partijen beschuldigen de regering van president Emmanuel Macron ervan immigratiewetten niet te handhaven. Ze zeggen dat deportatie van uitgeprocedeerde asielzoekers de dood van Lola had kunnen voorkomen. De extreemrechtse politicus Éric Zemmour deed donderdagavond mee aan een demonstratie waarbij mensen afbeeldingen van Lola toonden en Macrons regering verantwoordelijk werd gehouden voor haar dood.

Politiek gewin

De acties gaan in tegen de wil van de ouders van Lola. Ze hebben politici herhaaldelijk opgeroepen om de naam en afbeeldingen van hun vermoorde dochter niet te gebruiken voor politiek gewin. Politici verstoren de rouw om hun dochter, zo stellen ze via advocaten.

Maar rechtse partijen zien een kans om Macrons regering aan te vallen op immigratiebeleid. De verdachte, een 24-jarige vrouw uit Algerije die volgens berichten in Franse media lijdt aan waanvoorstellingen, kwam in 2016 met een studentenvisum naar Frankrijk, maar vertrok niet toen dat visum afliep. In augustus gaven de Franse autoriteiten haar 30 dagen om het land te verlaten.

Oud-presidentskandidaat Marine Le Pen deed niet mee aan de demonstratie, maar organiseerde wel een rouwbijeenkomst bij het Franse parlement.

De regering heeft beterschap beloofd in de bestrijding van illegaliteit, maar roept op om de wensen van Lola’s ouders in te willigen. President Macron ontmoette de ouders en zei vrijdag dat ze “het respect en de genegenheid van de natie” verdienen. Hun dochter wordt maandag begraven.