Extralegale voordelen moeten meer leraren aantrekken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt jaarlijks 188 miljoen euro vrij voor de nieuwe cao. Daarin worden de arbeidsomstandigheden van een sector vastgelegd. “We hadden met dit budget ook gewoon een algemene loonsverhoging van 1,1 procent kunnen doorvoeren, maar we hebben er voor gekozen om het geld gericht te investeren in meer onderwijskwaliteit en het aantrekkelijk maken van het lerarenberoep”, zegt Weyts.

Een eerste groot luik aan maatregelen moet het onderwijs versterken. Jaarlijks investeert de minister zo 52 miljoen euro om leerkrachten vrij te stellen van zaken zoals toezicht op de speelplaats. De vrijgekomen tijd moet gaan naar ‘kerntaken’, zoals lesgeven of evalueren. Ook komen er 550 extra kinderverzorgers bij in het kleuteronderwijs (23 miljoen euro), beleidsondersteuners die directeurs moeten ontlasten (23 miljoen euro), gaan de lonen van directeurs omhoog (10 miljoen euro) en komt er meer aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten (10 miljoen euro).

Daarnaast komen er enkele maatregelen die de job van leerkracht aantrekkelijker moeten maken: een internetvergoeding van 20 euro per maand, een fietsvergoeding van 21 eurocent per kilometer en extra ICT-middelen voor leerkrachten in het vijfde en zesde leerjaar en secundair onderwijs.

De vier vakbonden keuren het akkoord goed. Ook het katholiek onderwijs, provinciaal onderwijs en de kleine onderwijsverstrekkers zoals het Steineronderwijs doen dat. Twee grote koepels, het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het Onderwijs van de Steden en Gemeenten (OVSG) keuren de cao echter niet goed.

Beide kunnen zich niet vinden in een maatregel die vakbondsleden moet vrijstellen voor overleg. “Op het moment dat er al een lerarentekort is, kan hiermee het equivalent van 300 leraren uit de klassen verdwijnen. Bovendien dreigen de directies er extra werk bovenop te krijgen omdat ze rechtstreeks aanspreekpunt worden van de syndicaal afgevaardigde in hun school of academie”, klinkt het bij OVSG.

Ook zonder hun fiat overleeft de cao echter. Tegen midden oktober zouden scholen meer gedetailleerde informatie moeten krijgen over de extra maatregelen.