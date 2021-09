Extra opleidingen voor 1 op de 4 reden om van werk te veranderen: ‘Liever cursussen dan bedrijfswagen’

Nu we stilaan weer naar kantoor sporen, rijden of fietsen, schiet ook de vraag naar beroepsopleidingen de hoogte in. Na een periode van thuiswerk willen steeds meer werknemers graag iets bijleren - 1 op de 4 zou zelfs van werk veranderen als een andere baas een of meerdere opleidingen zou aanbieden. ‘Zeker als jongere kan je die vooruitgang niet laten liggen’, vertelt IT’er Pieter Carlier (27).

Bedrijfswagen, telefoon, straffe koffie? Stuk voor stuk kan het sollicitanten over de streep trekken in de zoektocht naar een nieuwe werkgever. Toch zetten steeds meer jongeren bovenaan hun prioriteitenlijstje ook een voordeel wat minder tastbaar is: bijkomende opleidingen. Eén en ander blijkt uit een studie die opleidingsorganisator Cevora liet uitvoeren bij 800 werknemers in ons land, in samenwerking met iVox: van de -35jarigen gaf 77 procent aan dat ze graag nog één of meer opleidingen willen volgen dit jaar. Van alle respondenten was dat twee op de drie.

Bedrijfswagen

“Jongeren geven vandaag een andere betekenis aan hun werk dan de oudere generatie”, zegt Olivier Lambert, directeur van Cevora. “Zij weten dat ze, ook al hebben ze een bepaald diploma, wellicht van werk zullen veranderen tijdens hun loopbaan. Bijleren is daarom belangrijk - ook werkgevers weten dat.” Volgens de enquête zou zelfs 24 procent van de werknemers overwegen van werkgever te veranderen als ze de kans krijgen om een of meerdere cursussen te volgen. “We zien zelfs dat de voordelen van een opleiding tegenwoordig zeker zo belangrijk zijn als de voordelen van een bedrijfswagen. Natuurlijk is loon van belang. Maar jongeren verwachten dat hun werkgever zorgt draagt voor de evolutie in hun vaardigheden, en enkel met materiële voordelen kan dat nu eenmaal niet altijd.”

Boude stelling. Als IT’er geniet de 27-jarige Limburger Pieter Carlier sowieso van heel wat voordelen, en hij moet even nadenken bij de vraag of zijn bedrijfswagen en de mogelijkheid om opleidingen te volgen op dezelfde hoogte staan. “Het is appels met peren vergelijken, maar mocht ik mijn wagen moeten opgeven in ruil voor drie weken opleiding per jaar om certificaten te halen, doe ik dat denk ik wel. Als jongere zou je die vooruitgang moeten vooropstellen.”

Voor Pieter Carlier staan opleidingen, voorzien en betaald door zijn werkgever, hoog op zijn prioriteitenlijstje.

Bij zijn vorige job als it-supporter behaalde hij weleens een certificaat hier en daar, maar toen hij hoorde van het intensieve opleidingstraject bij internetbeveiligingsbedrijf Spotit en de kans om ook nadien opleidingen te volgen, maakte hij de sprong. Online en via papieren cursussen behaalde hij verschillende certificaten van technische aard - in firewalls, microsoft, en verschillende andere tools - en ook in de toekomst zal hij in zijn vrije tijd bijkomende opleidingen volgen.

Motivatie

“Wat zou ik niét willen volgen, is de vraag”, vertelt Pieter. “The sky is the limit. Zolang het relevant is, vind ik bijleren belangrijk. Zeker binnen de snelgroeiende IT-sector. Ook tijdens de middagpauze komen collega’s en externe partners vaak uitleg geven over een bepaalde technologie en da’s altijd heel interessant. Van de meeste certificaten pluk ik misschien niet meteen de dag erna, maar zeker een paar maanden later de vruchten. Bij jongeren in mijn omgeving merk ik dat, zeker in de eerste paar jaren van een carrière wanneer ze nog bij hun ouders wonen of geen kinderen hebben, ze hun vrije tijd graag gebruiken om bij te studeren en zo hun CV aan te vullen. Het is naar die motivatie dat werknemers zoeken, anders hadden ze me misschien niet aangenomen. Omgekeerd geldt hetzelfde: ik vind het ook aangenamer om een nieuwe, gemotiveerde collega te krijgen dan iemand die bijleren maar belachelijk vindt.” Pieters werkgever biedt de opleidingen kosteloos aan. “Wat een luxe is, want als particulier kost het soms wel 800 euro. Dat kan ik niet laten liggen.”

Cevora verwacht overigens een inhaalbeweging, zowel voor haar fysieke als digitale aanbod. Vorig jaar volgde een derde minder deelnemers een fysieke opleiding dan de 72.500 in 2019, voor het online aanbod was met 25.000 werknemers de vraag dan weer groter dan ooit. In de opleidingskeuze ligt de focus vooral op ‘soft skills’, zoals persoonlijke ontwikkeling (30 procent) en welzijn (28 procent). “In september zien we de vraag naar opleidingen al flink stijgen”, aldus Lambert. “Iedereen moest zich aanpassen tijdens de coronacrisis, de lockdown vroeg al hun tijd thuis. 10.000 opleidingen werden toen geannuleerd. Veel werknemers beseffen nu dat ze nieuwe vaardigheden nodig hebben.”