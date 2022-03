‘Extra kauwgras voor de koeien’: Rijneveld reageert laconiek op Boonprijs

Het blijft maar bekroningen regenen voor de 30-jarige Nederlandse Marieke Lucas Rijneveld. Voor zijn tweede roman Mijn lieve gunsteling kreeg hij in de Oostendse Grote Post uit handen van cultuurminister Jan Jambon (N-VA) nu ook de eerste Boonprijs, ter waarde van 50.000 euro én een zilveren zegelring. “Aards en zintuiglijk, diepzinnig en toch licht, in een Nederlands dat glinstert en gloeit, stuwt en stroomt, Marieke Lucas Rijneveld, wat heb jij een goed boek geschreven”, vond juryvoorzitter Brigitte Raskin in haar toekenningsspeech. Kort daarvoor had Rijneveld ook al een cheque van 5.000 euro van de Publieksprijs opgehaald, meteen goed voor een dubbelslag. Rijneveld, strak in het pak, reageerde blij maar laconiek: “Ik ga gewoon morgen de koeien extra kauwgras geven.”

Voor Mijn lieve gunsteling is het een echte triomftocht. Het in november 2020 verschenen boek kreeg al de F. Bordewijkprijs, en de vertaalrechten zijn in veertien landen gesleten. Zoals bekend won Rijneveld met de vertaling van zijn debuut De wereld is ongemak al de International Booker Prize en zopas publiceerde Rijneveld – die sinds kort met hij wil worden aangesproken – de goed onthaalde dichtbundel Komijnsplitsers.

Mijn lieve gunsteling is de bezwerende biecht van een 49-jarige veearts, gegoten in 42 voortijlende hoofdstukken, waarin Rijneveld ons geen milliseconde adempauze gunt. Met uiterste welsprekendheid doet de man zijn ‘verziekte verlangens’ uit de doeken aan een 14-jarig meisje op een boerderij. Rijneveld maakte van deze onthutsende misbruiksaga ook een taalbouwwerk, met veel inventieve, aan de boerenwereld ontleende metaforiek. “Mijn vlees, ach, het was zo zwak en zacht, het was niet meer dan driehonderd gram gestoofd klapstuk.”

Appels versus citroenen

Raskin zei dat het moeilijk vergelijken was tussen fictie en non-fictie, “appels versus peren, ja zelfs citroenen”. De vier andere Nederlandse genomineerden waren Raoul De Jong (Jaguarman), Pauline De Bok (De poel), Erdal Balci (Mijn gevangenisjaren) en Nico Dros (Willem die Madoc maakte). Dros maakt nog kans op de Libris, waar hij ook nog op de shortlist prijkt.

In de aanloop was er enige commotie over de Boonprijs omdat er geen enkele Vlaamse auteur bij de laatste vijf genomineerden present meer was. De prijs, weliswaar bestemd voor het beste Nederlandstalige boek, was bedoeld om het Vlaamse boekenvak een ferm stootje in de rug te geven. Maar nu lijkt de jeugdjury enige balsem op de wonde gestrooid. Illustrator Pieter Gaudesaboos, de enige Vlaamse shortlistgenomineerde, werd door juryvoorzitter Martine Tanghe bekroond met de Boon voor Jeugdliteratuur. Ook hij mag 50.000 euro meer naar huis nemen, en daarbovenop de Publieksprijs van 5.000 euro. Het bejubelde prentenboek Een zee van liefde is “een ode aan de liefde”, waarin een “pinguïn onderweg is naar het huis van zijn vriend Beer”. De jury prees de kracht van de eenvoud, “de tekst is uitgepuurd, elk detail klopt.” Gaudesaboos won in 2008 al eens de Gouden Uil voor Jeugdliteratuur met Linus.

In het totaal werden voor de Boonprijs 459 titels aangemeld, voor de kinder- en jeugdliteratuur waren dat er 216.