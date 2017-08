Extra fun, extra verfrissend: zomerse cocktails op een stokje!

Wat heb je nodig?

Champagnecocktail met rood fruit:

37,5 cl champagne

sap van 1 sinaasappel

8 tl Bitterol

4 à 6 frambozen

3 à 4 aardbeien, in plakjes

pitjes van 1/2 granaatappel

2 tl tijmblaadjes



Blueberry mojito:

4 el suiker

200 ml water

enkele muntblaadjes

8 el limoensap

2 schijfjes limoen, in partjes

24 ml witte rum

100 g blauwe bessen



Zo maak je het:

Voor de champagnecocktail met rood fruit:

Stap 1: Verdeel het rood fruit en de tijm over ijsjesvormpjes.

Stap 2: Giet er het sinaasappelsap en de Bitterol over. Schenk er de champagne bij. Steek er een houten stokje in.

Stap 3: Zet minstens 4 uur in de diepvries.



Voor de blueberry mojito:

Stap 1: Doe de bessen, de suiker en het limoensap in een maatbeker. Stamp alles met een houten lepel grof.

Stap 2: Verdeel de muntblaadjes en de limoenpartjes over de ijsjesvormpjes. Giet er de blauwe bessen en de rum bij en vul aan met het water. Steek er een houten stokje in.

Stap 3: Zet 4 uur in de vriezer.

Zin in een andere champagnecocktail?

Hier hebben we 3 cocktailreceptjes voor jou uitgekozen!