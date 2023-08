Extinction Rebellion niet meer welkom in het Gentse SMAK: ‘Er moet een basis van vertrouwen zijn’

Een bijzonder huwelijk was het altijd al. Maar dat de samenwerking tussen Extinction Rebellion en het SMAK in het water valt nog voor ze van start gaat, dat had niemand verwacht. Een geplande blokkade van de Gentse binnenring is er voor museumdirecteur Philippe Van Cauteren te veel aan.

Van 7 tot 24 september zou Extinction Rebellion een unieke kans krijgen. In het Gentse museum SMAK mochten ze zaal 1 bezetten. Om foto’s tentoon te stellen, lezingen te geven over sociale rechtvaardigheid en een cursus ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ aan te bieden. Dat plan valt in duigen nu SMAK-directeur Philippe Van Cauteren de stekker uit de gedurfde samenwerking trekt.

De reden? Van Cauteren vernam woensdag via de pers dat de klimaatactivisten vanuit het museum ook een blokkade van de R40, de Gentse ring, voorbereiden. “De openbare orde verstoren vanuit ons museum, dat kunnen we niet toestaan”, zegt Van Cauteren. “Voor zo’n samenwerking moet er ook een basis van vertrouwen zijn. Als je dan via de pers moet vernemen dat er zo’n actie komt, is dat vertrouwen geschonden.”

Geen winters meer

Met de blokkade zijn de activisten niet aan hun proefstuk toe. Ook in april blokkeerden de activisten de ring op verschillende punten, uit protest tegen de investeringen in fossiele brandstoffen. “Hier aan de Bijloke stond het verkeer een paar uur stil”, herinnert buurtbewoonster Els (56) zich. Last had ze daar zelf niet van, maar een voorstander van dergelijke protestacties is ze evenmin. “Natuurlijk is klimaatverandering een groot probleem. Maar de boodschap moet gericht zijn aan mensen die de macht hebben om er iets aan te doen, niet aan toevallige passanten op dit kruispunt.”

Dat er in september een nieuwe blokkade op de Gentse stadsring gepland wordt, is nieuws voor de meeste omwonenden. Milan, die een winkeltje heeft aan de R40, ondervindt geen hinder van een beetje wegblokkade: “Ik verplaats me altijd met de fiets, dus bij de vorige actie kon ik er gewoon langs. Misschien moeten er gewoon minder auto’s deze kant op rijden”, lacht hij. “Ik snap nochtans dat mensen meer aandacht vragen voor klimaatverandering, want het probleem dringt niet genoeg door. Toen ik hier in 2002 aankwam vanuit India, was het hier in de winter -14 graden. Ik zag voor het eerst sneeuw. Nu zijn winters geen winters meer, en de zomers duren tot oktober. Het wordt elk jaar gekker.”

De SMAK-directeur neemt het klimaatvraagstuk ook ernstig, en pleit al langer voor dialoog met activisten. Dat deed hij ook toen die zich vastkleefden aan kunstwerken of soep gooiden over (het glas van) schilderijen. “Dat is nochtans geen evidente positie als museumdirecteur”, zegt Van Cauteren. “Maar ik vind dat we een bezorgdheid voor kwetsbare dingen delen: kunst en het klimaat.”

De aankomende blokkade blijkt nu een struikelblok te worden. Maar Van Cauteren wuifde de actievoerders van Extinction Rebellion al letterlijk toe, bij eerdere blokkades die aan het SMAK voorbijkwamen. Had hij dan niet kunnen verwachten dat ze ook andere acties zouden plannen vanuit het museum? “Dat zou je kunnen stellen. Maar je kunt evengoed zeggen: dit was een kans voor hen om iets nieuws te proberen. De tentoonstelling kon een megafoon voor hen zijn, al is de huidige media-aandacht dat misschien ook.”

Extinction Rebellion betreurt dat de samenwerking vroegtijdig stopt. “Het is een bittere pil, na onze maandenlange voorbereidingen”, zegt vrijwilliger Rebekka (32). “Toch dragen we het museum nog steeds een warm hart toe.”

“Uiteraard is het interessant om een breder publiek te kunnen aanspreken”, vervolgt ze. “Maar als organisatie moeten we ook onze identiteit bewaren. Het is voor ons nog steeds moeilijk te begrijpen dat er meer bezorgdheid is over wat er in een museum gebeurt, dan wat er daarbuiten in de wereld gebeurt.”

Met of zonder SMAK, Extinction Rebellion gaat gewoon door met de blokkade op 23 september. De buurtbewoners lijken er geen slaap voor te laten. “Op die paar uurtjes hinder komt het niet”, zegt Els. “Over een paar maanden beginnen er werken aan dit kruispunt. Dan gaan we waarschijnlijk een paar jaar mogen omrijden.”