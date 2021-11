▶ Explosies bij militair ziekenhuis in Kaboel: ‘Zeker 19 doden’

“Negentien lichamen en ongeveer vijftig gewonden zijn naar de ziekenhuizen van de stad gebracht”, zei een ambtenaar van het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid, die anoniem wilde blijven.

Eén explosie zou volgens een talibanfunctionaris hebben plaatsgevonden aan de controlepost aan de poort van het militair ziekenhuis, een tweede in de buurt van het ziekenhuis zelf. De explosie heeft slachtoffers gemaakt, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zonder in detail te treden.

Speciale troepen van de Taliban zijn naar het ziekenhuis gestuurd. Een dokter in het pand heeft verklaard dat er wordt geschoten in het ziekenhuis. “Ik denk dat de aanvallers van kamer naar kamer gaan, net zoals de eerste keer dat het werd aangevallen”, aldus de arts.

Aanval nog niet opgeëist

De Taliban, die sinds augustus weer de machthebbers van Afghanistan zijn, hebben te maken met bloedige aanslagen van een lokale tak van Islamitische Staat (IS). Of die organisatie ook achter de aanval op het militair ziekenhuis zit, is niet bekend. Die is nog door geen enkele groepering opgeëist.

De ngo Emergency, die gezondheidszorg biedt in oorlogszones, spreekt van minstens negen gewonden op haar twitterpagina. Een ander ziekenhuis in de buurt, het Wazir Akbar Khan hospitaal, neemt tot dusver zeven gewonden voor zijn rekening.

De vorige aanslag in de Afghaanse hoofdstad dateert van 3 oktober. Minstens vijf personen kwamen toen om bij een explosie aan de Id Gah-moskee, bij een aanslag die werd opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Het Sardar Mohammad Daoud Khan-ziekenhuis, het grootste militaire ziekenhuis van het land, werd ook in maart 2017 aangevallen, toen door terroristen verkleed als medisch personeel. Honderd mensen kwamen om. Ook die aanslag werd opgeëist door IS.

Ook VS vrezen voor aanslagen

De Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden vorig week nog dat de Afghaanse tak van Islamitische Staat binnen zes maanden tot een jaar kan toeslaan in de Verenigde Staten. De waarschuwing van de spionagediensten over het gevaar van met name Islamitische Staat Khorasan (ISK), zoals het in 2015 opgezette Afghaanse filiaal van IS heet, is de meest alarmerende tot nu toe.

ISK was in augustus verantwoordelijk voor de zelfmoordaanslag bij de luchthaven van Kaboel, waarbij zo’n 180 doden vielen, onder wie dertien Amerikaanse militairen. Maar staatssecretaris van Defensie Colin Kahl zei vorige week tijdens een hoorzitting in het Congres dat ISK, en ook Al Qaida, er volgens de spionagediensten op uit zijn snel aanslagen te plegen buiten Afghanistan.

“Wij zijn er vrij zeker van dat ze de intentie hebben dat te doen”, aldus Kahl. Volgens hem zou hiervoor “aanzienlijk bewijs” zijn. Dit bewijs wilde hij alleen achter gesloten deuren delen met de parlementariërs.

“Geen van beide is op dit moment daartoe in staat”, aldus Kahl over de mogelijke internationale terreuroperaties van Al Qaida en ISK. “We zouden kunnen zien dat ISK die mogelijkheid binnen zes tot twaalf maanden heeft. Ik denk dat de huidige analyse van de inlichtingendiensten is dat Al Qaida één of twee jaar nodig heeft om die mogelijkheid weer op te bouwen.”