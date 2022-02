Explosief aantal besmettingen in Hongkong: verplichte coronatest voor alle 7,5 miljoen inwoners

De massale operatie betekent dat de testcapaciteit in de stad moet worden opgevoerd tot minstens 1 miljoen tests per dag. Dat maakte Carrie Lam, de bestuurder van Hongkong, bekend. Ook kondigde ze aan dat de zomervakantie voor scholen naar voren wordt getrokken van juli naar maart. Die maatregel heeft als bijkomend voordeel dat de scholen kunnen worden ingezet als locatie voor testen, vaccinatie en quarantaine.

Het aantal infecties in Hongkong is de afgelopen maand ondanks strenge beperkingen exponentieel toegenomen als gevolg van de omikronvariant. Dinsdag registreerden de autoriteiten 32 coronadoden en 6.211 nieuwe infecties, zeventig keer zoveel als begin februari. Bovendien loopt de registratie flink achter omdat het systeem is overbelast. Meer dan 9.000 oudere testresultaten kwamen dinsdag ook binnen.

Niet alleen het testsysteem is overbelast. Mensen die positief testen, moeten in Hongkong worden opgenomen in een ziekenhuis of quarantainecentrum. Maar de quarantainecentra zitten vol en de ziekenhuizen zaten volgens de autoriteiten vorige week al op 90 procent van hun capaciteit. Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong waarschuwen dat de besmettingen in maart tot wel 180.000 per dag kunnen oplopen en er dan dagelijks 100 coronadoden zullen vallen.

Zerocovidbeleid

Het semi-autonome Hongkong hanteert net als de rest van China al twee jaar een zerocovidstrategie, maar wel een iets minder strenge variant. Bovendien heeft Hongkong zich nog niet gewaagd aan een volledige lockdown, zoals die in verschillende Chinese steden werd ingevoerd. Wel worden woonwijken waar positieve gevallen zijn gedetecteerd regelmatig afgesloten voor massale testoperaties en hanteert de havenstad strenge reisrestricties.

Het verplichte testregime volgt een week na het ingrijpen van de overheid in Peking, die epidemiologen, gezondheidswerkers en andere medische hulpmiddelen stuurde om de vijfde coronagolf in Hongkong te helpen beheersen.