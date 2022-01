Explosie in Turnhout: vierde en laatste vermiste slachtoffer is geborgen, minister Verlinden bezoekt plaats van ramp

Dronebeelden tonen omvang van de explosie:

Wat is er gebeurd?

Vrijdagochtend rond 8.15 uur is een gebouw met vier verdiepingen in de Boerenkrijgslaan in Turnhout zwaar beschadigd geraakt na een ontploffing. De voor- en achtergevel van het appartementsgebouw werden weggeblazen. Verschillende verdiepingen zijn ingestort en er is nog altijd instortingsgevaar. Dronebeelden tonen hoe de ontploffing een gat heeft geslagen in het gebouw.

Er is nog niet meer duidelijkheid over de oorzaak van de ontploffing. Deskundigen zijn volop bezig om dat te onderzoeken. Weggehaald puin wordt afgevoerd en wordt bewaard voor onderzoek. Het is namelijk nog niet duidelijk in welke flat de ontploffing juist was.

Hoeveel slachtoffers zijn er gevallen?

Vier slachtoffers hebben het incident niet overleefd en werden intussen door de hulpdiensten geborgen. Het gaat om twee oudere koppels: een man van 60 jaar en zijn vriendin van 70 werden eerst gevonden. Later werden ook nog de lichamen van een man (79) en zijn vrouw (72) van Georgische afkomst aangetroffen.

Hoeveel mensen zijn nog vermist?

Op dit moment zijn er geen vermisten meer en is de zoekactie in het puin stopgezet. De hulpdiensten zijn heel de nacht in de weer geweest om uiteindelijk deze morgen het laatste vermiste slachtoffer terug te vinden, levenloos.

Oorspronkelijk waren er acht vermiste personen. Een aantal van hen bleek uiteindelijk niet thuis te zijn. Eerder was ook sprake van vier kinderen onder de vermisten, maar dat bleek niet te kloppen.

Het volledige gebouw is nu doorzocht en de restanten zijn ook zo goed als mogelijk gestabiliseerd, zegt burgemeester van Miert. “We hebben geen enkele melding meer gekregen van bijkomende personen die eventueel aanwezig konden zijn in het gebouw en vermist werden. De zoekactie is dus stopgezet.”

Hoe verliepen de reddingswerken?

Er werden volop grote middelen ingezet bij de operaties in Turnhout, met twee grote kranen aanwezig.

Een vrouw die na de gasexplosie gekneld zat onder brokstukken, is levend vanonder het puin gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. Een aantal meubelstukken, die een kleine cocon vormden onder het puin, hebben haar voor erger behoed. De vrouw kon bevrijd worden met behulp van graafmachines. Op het moment dat ze vanonder het puin werd gehaald, was ze bij bewustzijn.

De hulpdiensten hadden al sinds vrijdagochtend contact met het slachtoffer, dat aangaf dat ze niet gewond was. De hulpdiensten probeerden haar aanvankelijk te bereiken door een tunnel te graven. Die werken moesten in de namiddag gestaakt worden, omdat de stabiliteit in het gedrang kwam. Bijgevolg konden er geen mensen de tunnel in om verder te graven. Daarop werden twee grote kranen ingezet om voorzichtig puin mee te ruimen.

Een vrouw die vrijdagochtend meteen naar het ziekenhuis werd gebracht, stelt het goed. Zij moest geopereerd worden, die operaties zijn goed verlopen.

Wat met de buurtbewoners?

Door de ramp zijn heel wat huizen in de buurt van het appartementsgebouw onbewoonbaar en onbereikbaar. “In totaal kunnen ongeveer een 45 tot 50 huishoudens/gezinnen de nacht niet thuis doorbrengen”, legde burgemeester Paul Van Miert vrijdagavond uit. “De meesten worden opgevangen door vrienden of familie maar ook via onze stadsdiensten.” Iedereen had in ieder geval een plekje gevonden om de nacht door te brengen.

Hoe reageert de politiek?

“Ook op de laatste dag van het jaar toont 2021 zich van zijn meest onvoorspelbare en verwoestende kant. Sterkte aan alle getroffenen”, zo reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Twitter op de zware explosie. “Veel moed aan alle hulpdiensten die zich op dit moment in Turnhout met grote deskundigheid inzetten voor de slachtoffers”, stelt de CD&V-minister nog.

Verlinden bracht vanmiddag samen met burgemeester Paul Van Miert en Antwerps gouverneur Cathy Berx een bezoek aan de plaats van de ramp in Turnhout. Minister Verlinden prees er de brandweerlieden en hulpverleners voor hun harde werk.

Stad Turnhout heeft intussen een digitaal rouwregister geopend voor de vier dodelijke slachtoffers. “Dankzij de inspanningen van veel hulpverleners en reddingswerkers konden twee slachtoffers worden gered, maar helaas verloren we ook vier stadsgenoten”, klinkt het bij de stad. “Om hen te gedenken en om hun buren, vrienden en familieleden steun te betuigen, openen we een rouwregister. Je vindt het rouwregister op www.turnhout.be/rouwregister.”

Meer vragen?

De stad Turnhout heeft een infolijn geopend op het nummer 014 409 666, waar mensen met vragen terechtkunnen.

Als gevolg van een zware #explosie vraagt de politie om de omgeving van de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle (binnen de ring) in #Turnhout zoveel mogelijk te vermijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. @verkeersanker @verkeerscentrum pic.twitter.com/ErhjFhU6Qo — PolitieRegioTurnhout (@PZRegioTurnhout) 31 december 2022

