Explosie in Turnhout mogelijk door installatiefout aan gasvuur: controles op 11 plaatsen in Antwerpen en Schaarbeek

Vrijdagochtend rond 8.15 uur raakte een gebouw met vier verdiepingen in de Boerenkrijgslaan in Turnhout zwaar beschadigd na een ontploffing. De voor- en achtergevel van het appartementsgebouw werden weggeblazen. Verschillende verdiepingen zijn ingestort en er is nog altijd instortingsgevaar. Dronebeelden tonen hoe de ontploffing een gat heeft geslagen in het gebouw.

Naast een stel uit Turnhout (60 en 70) kwam ook een koppel van Georgische origine (79 en 72) om het leven. Enkele mensen werden naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de explosie bleef vooralsnog onduidelijk en moest grondig onderzocht worden. Het parket stapte afgelopen vrijdag de plaats van het onheil af en stelde een brandexpert aan om de situatie te onderzoeken. Nu laat het parket weten dat een installatiefout van een gasvuur mogelijk aan de oorzaak van de ontploffing ligt en dat er mogelijk ook elders gelijkaardige problemen zouden kunnen zijn.

“Omdat aan de hand van de gegevens in de huidige stand van het gerechtelijk onderzoek niet kan worden uitgesloten dat de ontploffing mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van een technisch probleem bij de externe installatie van een gasvuur én om elk risico uit te sluiten, werd meteen actie ondernomen.” zo klinkt het.

“De politie heeft in opdracht van het parket een lijst samengesteld van adressen waar eventueel een potentieel gevaarlijke situatie zou kunnen bestaan. Het gaat om 11 plaatsen in Antwerpen, Deurne, Wilrijk, Kontich en Schaarbeek, waar maandagnacht ook al meteen controles zijn uitgevoerd door de lokale politiezones in samenwerking met de brandweerdiensten en de nutsmaatschappijen.”

Het parket is een onderzoek gestart naar mogelijke feiten van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en vernieling van onroerend goed door ontploffing in een bewoond pand met de dood tot gevolg.

Eerder raakte bekend dat een bewakingsfirma het appartementsgebouw in Turnhout in de gaten zal houden, omdat er berichten waren dat er mensen gezien werden die spullen meenamen uit de restanten van het gebouw.