Experts vrezen ‘tijdbom’ in Brusselse woonzorgcentra: 1 op 3 personeelsleden is niet gevaccineerd

86,9 procent van de personeelsleden in woon-zorgcentra in België is gevaccineerd. Maar onder het hoge algemene gemiddelde schuilen grote regionale verschillen. Terwijl in Vlaanderen 93,8 procent van het wzc-personeel gevaccineerd is, bedraagt dat in Wallonië 78,5 procent. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bengelt achteraan met een vaccinatiegraad van amper 66,9 procent. Dat blijkt uit een een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) op vraag van de taskforce vaccinatie. De cijfers van de wzc’s liggen daarmee in lijn met de vaccinatiegraad van de algemene bevolking.

Ook in de ziekenhuizen zie je regionale verschillen, al zijn die minder uitgesproken. Volgens het onderzoek ligt de vaccinatiegraad van de ziekenhuizen op 96,5 procent in Vlaanderen, 83,9 procent in Wallonië en 84,6 procent in Brussel.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral de jongste leeftijdscategorieën (18-34 en 35-44 jaar) niet gevaccineerd zijn in wzc’s en ziekenhuizen. Ze vertegenwoordigen twee derde van het niet-gevaccineerde personeel.

Verklaringen bij de cijfers willen de onderzoekers niet meegeven, omdat dat naar eigen zeggen hun taak niet is. Maar de lage vaccinatiecijfers in Wallonië en vooral in Brussel baren zorgen, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Voor mij is het onbegrijpelijk dat maar 67 procent van het personeel in de Brusselse woon-zorgcentra gevaccineerd is. Wanneer de immuniteit van de bewoners wat zou dalen, wordt dit een tikkende tijdbom en moeten we opnieuw vrezen voor uitbraken in Brusselse woon-zorgcentra. Een derde prik voor de bewoners van wzc’s is absoluut onontbeerlijk in Brussel.”

Lees ook Zelfs nu nog is er een stuitend gebrek aan bestuurlijke ambitie in Brussel

Maar ook in Vlaanderen is er nog werk aan de winkel, aldus onderzoeker van KCE Koen Van den Heede (KU Leuven). “Slecht 47,5 procent van de woon-zorgcentra en 76,1 procent van de ziekenhuizen in Vlaanderen behaalt de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger. Er is dus nog marge tot verbetering.” Van den Heede geeft wel aan dat een omvangrijke groep zorginstellingen in Vlaanderen een vaccinatiegraad haalt tussen 90 en 95 procent, en dus de doelstelling benadert. Slechts 2,1 procent van de woon-zorgcentra en geen enkel ziekenhuis heeft een vaccinatiegraad onder de 80 procent.

Openbaar

Terwijl de cijfers van het Federaal Kenniscentrum nog geanonimiseerd zijn, maken meer dan 500 Vlaamse ziekenhuizen en woon-zorgcentra vanaf vandaag bekend hoeveel procent van hun medewerkers gevaccineerd zijn. Iedereen zal dat kunnen raadplegen op de website Zorgkwaliteit.be.

Deze cijfers tonen ook het verschil in vaccinatiegraad tussen zorg- en niet-zorgmedewerkers. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de groepen paramedici, zorgkundigen en hotel, logistiek en techniek een lagere vaccinatiegraad rapporteren, net als stagiairs en jobstudenten.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) reageert tevreden. “De cijfers tonen een hoge vaccinatiegraad, wat zeer goed is”, klinkt het. “Er zijn nog enkele functiegroepen en voorzieningen waar we bijkomende aandacht voor moeten hebben, daar zullen we de komende weken en maanden ook nog volop op inzetten.” De minister roept de Vlaamse zorginstellingen die hun cijfers nu nog niet openbaar maken ook op om deel te nemen.