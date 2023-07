Experts voorspellen nieuwe prijzenoorlog in supermarkten

Er kondigt zich een nieuwe, forse strijd aan om de prijs in de supermarkt. De productiekosten mogen de laatste maanden dan wel gedaald zijn, de producenten willen de komende tijd prijsstijgingen blijven doorvoeren. Wat betekent dit voor onze portemonnee?

Een volle winkelkar werd de afgelopen maanden fors duurder. En hoewel de bedrijven achter die producten steeds wezen naar de gestegen kosten, legde het de grote jongens geen windeieren. Dat blijkt uit de financiële resultaten voor de eerste jaarhelft van Unilever, het concern achter bekende merken als Dove, Knorr, Rexona, Magnum, Axe, Ben & Jerry’s, Lipton, Zwan, Zwitsal en De Vegetarische Slager, die dinsdag gepresenteerd werden.

Unilever boekte in de eerste helft van dit jaar 3,9 miljard euro nettowinst, een toename van liefst 20,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Een sterk resultaat, met dank aan prijsverhogingen.

Zo steeg de prijs van Unilever-producten in het tweede kwartaal van dit jaar met 9,4 procent, nadat ze in de eerste drie maanden van 2023 ook al met 10,7 procent opgetrokken waren. Daar tegenover zag de multinational zijn verkoopvolume maar lichtjes dalen met 0,2 procent. Alleen in Europa – waar Unilever zijn prijzen gemiddeld met 15,5 procent optrok in het tweede kwartaal – daalde het verkoopvolume sterker, met bijna 10 procent.

Meer neertellen

Hoewel consumenten er een stuk méér voor moesten neertellen, kochten ze dus slechts in beperkte mate minder van de bekende Unilever-producten. “Dankzij de sterke merken die het in portfolio heeft”, stelt retailexpert Els Breugelmans (KU Leuven). “Natuurlijk zitten er grenzen aan wat we voor een bepaald product willen betalen, maar voor grote, sterke merken zijn we daar iets minder gevoelig aan.”

Bovendien stelt Unilever nog meer prijsverhogingen in het verschiet, al zegt het deze te “matigen” en bevestigt het dat de grootste piek van inflatie achter de rug is. “De aap komt uit de mouw”, stelt Pierre-Alexandre Billiet, CEO van retailmagazine Gondola. “Eerder wezen leveranciers onder meer naar duurdere grondstoffen en – in ons land – de automatische loonindexering om hun prijzen te verhogen. Maar zelfs nu heel wat kosten – op de lonen na – weer gedaald zijn, willen sommige leveranciers de prijzen blijven opdrijven.”

Catastrofale cocktail

Billiet verwacht niet alleen dat grote multinationals als Unilever de opwaartse prijsdruk willen behouden. “Ook producenten van zogenaamde B- en C-merken hebben dit nodig.” , stelt Billiet. “Reden? De volumedaling zet zich door, ook zonder prijsverhoging. We kunnen met zijn allen nu eenmaal niet almaar méér blijven eten en verbruiken. In combinatie met een prijsdaling krijg je een catastrofale cocktail.” En dat is vooral nefast voor kleinere voedingsproducenten, waarschuwt Billiet. Want voor grote multinationals als Unilever is het iets eenvoudiger om prijzen op te voeren.

Het zorgt voor een paradoxale situatie, zegt Billiet. “Hoewel de koopkracht voor gezinnen minstens op peil is gebleven in ons land – met dank aan de automatische loonindexering – en we nooit minder van ons huishoudbudget aan voeding moesten spenderen, hebben gezinnen nog nooit zo hard op hun uitgaven gelet als vandaag.”