Experts rangschikken 40 diëten: het mediterrane wint, veel hypes bengelen onderaan

Aan het begin van elk nieuw jaar slaan we met zijn allen aan het diëten. Maar wat werkt en wat niet? Een Amerikaans panel van experts zette veertig diëten in een ranking. Met het mediterrane dieet op één. Hypes als het ketodieet bengelen helemaal onderaan.

Het is goed voornemen nummer één bij velen: gezonder gaan eten en het liefst ook dat lichaam weer wat scherper krijgen. Maar hoe doe je dat? Een Amerikaans panel van voedingsdeskundigen onderzocht veertig diëten en voedingsgewoontes op vlak van haalbaarheid, gezondheidseffecten, veiligheid en gewichtsverlies. Elk dieet of voedingsgewoonte kreeg daarbij een score.

Wat blijkt? Een aantal ook bij ons vrij populaire methodes scoren bijzonder laag. Het ketogeen dieet, waarbij koolhydraten streng geweerd worden, en intermittent fasting, waarbij je binnen een bepaald tijdskader alles mag eten en daarbuiten niets, bengelen helemaal onderaan. Het mediterrane dieet daarentegen staat dan weer op de eerste plaats. Dat bestaat uit eenvoudige gerechten met veel groenten, fruit, volle granen, gezonde vetten zoals olijfolie en mager vlees.

Een heel gematigd dieet, en net daarin zit de kracht, zegt diëtist Michaël Sels die niet achterover valt van de Amerikaanse ranking. “Een goed dieet is er een dat je kunt volhouden tot je 85ste. Dat is het probleem met het ketodieet en intermittent fasting. Die zijn op lange termijn zelden vol te houden, waardoor je ook weinig lange termijn gezondheidsvoordelen hebt. Twee weken ketodieet zal je kans op darmkanker niet verminderen. Vijftien jaar mediterraans eten zal wél een gezondheidseffect hebben.”

Het mediterrane dieet geeft volgens experten een verminderd risico op kanker, diabetes, hoge cholesterol, dementie, geheugenverlies, depressie en hartziekten.

Geen crashdieet

Gezonder worden door anders te gaan eten en daarbij nog gewicht verliezen, is mooi en heel duurzaam. Maar het is vaak een werk van lange adem. En dat is meestal niet wat mensen die aan een dieet willen beginnen voor ogen hebben. Het Amerikaanse panel wil van geen crashdieet weten, maar heeft wel een aparte lijst gemaakt van de beste diëten om gewicht te verliezen. Daarbij staat het populaire WW, het vroegere Weight Watchers, op een gedeelde eerste plaats met het flexitarisme en het volumetrisch dieet. Bij WW wordt er met een puntensysteem voor elk voedingsproduct gewerkt, waardoor je heel bewust bezig bent met voeding en ook weleens mag zondigen. Flexitarisme, vegetarisme waarbij heel sporadisch een beetje mager vlees wordt gegeten, legt de nadruk op groenten, fruit en granen. En het volumetrisch dieet focust op verzadigende voeding met veel water en weinig calorieën, zoals een stevige soep of yoghurt.

De hele ranking draait eigenlijk om hetzelfde, meent Michaël Sels: een goede relatie opbouwen met voeding. “We moeten in de eerste plaats opnieuw leren wat honger en verzadiging is”, meent hij. “En dat is bij intermittent fasting een probleem. Veel vasters hebben de neiging om nog iets te eten, zonder dat ze honger hebben. Want als het tijdskader over is, mag je urenlang niet meer eten. Dat is niet de relatie die we willen dat mensen hebben met voeding.”

Maar bovenal moeten we veel meer groenten en fruit eten. Slechts 5 procent van de Belgen eet genoeg groenten, zijnde 300 gram per dag. En slechtst 10 procent eet voldoende fruit, twee stukken per dag. “Daar is nog een grote winst te halen”, meent Sels. “Meer groenten en fruit eten heeft een direct effect, je krijgt meer goede stoffen binnen. Maar het zorgt er vooral onrechtstreeks ook voor dat je minder vlees en toegevoegde suikers eet.”

Bovendien ligt de focus hier op iets positiefs: het mag meer zijn, terwijl hypes als het ketodieet of intermittent fasting zich focussen op iets weglaten of niet mogen doen. Het klinkt erg logisch, maar waarom doen we het dan nog altijd niet massaal? “Goede vraag”, vindt Sels. “Wellicht klinkt het niet sexy genoeg. Of geeft het niet snel genoeg resultaat. Maar het blijft wel nog altijd de beste manier om gezonder te worden en je gewicht onder controle te krijgen.”