Experts adviseren tóch mondmaskers bij start schooljaar

Het gaat wel om een minder strikte verplichting dan vorig schooljaar. Zo zouden de maskers in het middelbaar af kunnen tijdens een toets - ­wanneer iedereen stil is - of wanneer afstand gehouden wordt én er voldoende ventilatie is. “Zeker in september zullen de mondmaskers nog nodig zijn”, zegt GEMS-lid en biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). “Dat is een moeilijke periode met kinderen die op reis zijn geweest.”

De experts hebben in hun advies ook nieuwe alarmniveaus uitgewerkt. Volgens de huidige coronacijfers zitten we in alarmniveau 2, wat dus mondmaskers inhoudt en de wekelijkse screening van leerlingen en leerkrachten in het secundair. Volgende week is het aan de politiek om definitief te beslissen hoe het onderwijs op 1 september zal starten, aldus de kranten.