Expertengroep koopkracht: verlaag snelheid op snelweg en snijd in subsidies bedrijfswagens

Zeven experts, voornamelijk economen, moeten de regering-De Croo helpen om de economische crisis het hoofd te bieden. Woensdag kreeg Vivaldi tekst en uitleg bij het eerste rapport van de expertengroep, die geleid wordt door gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch. Later deze maand volgt het definitieve rapport.

Het goede nieuws is dat de gezinnen in ons land door de band genomen goed beschermd blijken tegen de economische schok, vooral met dank aan de automatische loonindexering. Het gewicht van de stijgende loonkosten komt vooral op de schouders van de bedrijven terecht. Wunsch herhaalde aan de federale regering een punt dat hij al eerder maakte: de druk op de ondernemingen is groot, maar door de hoge winstmarges hebben veel bedrijven wel buffers om de loonindexatie op te vangen.

Toch is het opletten geblazen. De energiecrisis betekent een reële verarming voor de Belgische economie. En de staatsfinanciën zijn niet van die aard dat er nog veel schulden gemaakt kunnen worden om de economie te stutten. Zeker nu de tijd voorbij is dat op de financiële markten quasi gratis geld opgehaald kon worden door de lage rente. De expertengroep pleit er dan ook voor om de broeksriem aan te halen en budgettair erg voorzichtig te zijn.

Er moet dus ingegrepen worden. Concreet stelt de expertengroep een reeks maatregelen voor die moeten helpen om de impact van de crisis te bedwingen en de staatskas overeind te houden. Het meest opvallend is het voorstel voor strenge snelheidslimieten op de snelweg - een gelijkaardig voorstel van Groen werd recent nog weggehoond. Samen met een verlaging van de subsidies op bedrijfswagens moet dat ervoor zorgen dat er minder fossiele brandstoffen verbruikt worden. Op lange termijn wordt er gekeken naar betere isolatie van woningen.

Daarnaast is de btw-verlaging op gas en elektriciteit volgens de experts niet eindeloos houdbaar. Zodra de prijzen weer normaliseren, zou de regering er goed aan doen om de lagere belastingen te compenseren via accijnzen. Wel toont de expertengroep zich een voorstander van een verlenging van het sociaal tarief.

Op fiscaal vlak pleiten de experts ervoor om de loonschalen sneller te indexeren. Werknemers houden dan netto meer over van hun loon. Nergens liggen de belastingen op arbeid hoger dan in ons land, zo stipte de OESO onlangs nog aan. De federale regering wil daar al langer iets aan doen, maar raakt het niet eens over de manier waarop dat moet gebeuren.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil voor de Wetstraat op vakantie gaat op 21 juli nog een aantal belangrijke maatregelen nemen, onder meer rond koopkracht. Binnen de coalitie groeit een stilzwijgende consensus om het sociaal energietarief te verlengen tot na de winter van 2022-2023. Ook de verlaagde btw op elektriciteit wordt wellicht aangehouden. Al dringen Groen en cd&v aan om dit te compenseren met ‘slimme’ accijnzen, zoals ook de experts voorstellen. Over andere mogelijke maatregelen, zoals nieuwe kortingen aan de pomp en belastingverlagingen, bestaat veel minder eensgezindheid.