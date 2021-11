Expertengroep GEMS pleit voor sluiting nachtleven, mondmaskers vanaf 9 jaar en telewerk

Het document dat de krant kon inkijken, dateert van zondagavond en bevat verschillende voorstellen, zoals een nieuwe sluiting van het nachtleven en alle meest risicovolle activiteiten waar het mondmasker en de veiligheidsafstand niet kunnen gerespecteerd worden.

De GEMS heeft het ook over contactsporten met hoog risico of studentenactiviteiten. Voor die indooractiviteiten, open voor het publiek, stellen de experts een “opschorting” voor van 3 à 4 weken. Daarna zou de coronapas enkel nog geldig zijn voor gevaccineerden of mensen die nog niet lang van het virus zijn genezen, en zou ook getest moeten worden bij het binnengaan.

Verder stelt de GEMS voor om telewerk te verplichten tot de Kerstvakantie. Ook pleiten de experts voor mondmaskers vanaf 9 jaar (vierde leerjaar) op school en op alle plaatsen waar het mondmasker verplicht is. De terugkeer van de “bubbels” is niet aan de orde, maar de experts zouden wel willen dat meer nadruk wordt gelegd op het verminderen van contacten, met name door de Belgen ertoe aan te zetten minder dan vijf nauwe contacten per dag te hebben.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei zondag ook enkel nog gevaccineerden te willen toelaten in nachtclubs, en alleen als ze ook nog eens getest zijn. Daarmee wordt duidelijk dat op het Overlegcomité van vrijdag harde maatregelen op tafel zullen komen om de pandemie af te remmen.

‘Schande dat expertadviezen worden gelekt’

Viroloog Marc Van Ranst reageert misnoegd op het vroegtijdig lekken van het rapport. Dat werd gisterenavond afgewerkt en aan het Coronacommissariaat bezorgd, dat het op zijn beurt aan de politici bezorgt die in het Overlegcomité zetelen. Maar dat gebeurt normaal gezien in vertrouwen, aldus Van Ranst, en het voortijdig lekken schaadt dat vertrouwen.

“Wanneer onze GEMS-adviezen, na lang weekendwerk, een minuut later gelekt worden aan Le Soir, dan is dit geen deftige manier van werken”, klinkt het onder meer. GEMS-adviezen worden normaal gezien pas ná het Overlegcomité publiek gemaakt, “zodat aan politici kan gevraagd worden om desgewenst uitleg te geven waarom ze bepaalde adviezen van de expertgroep wel of niet gevolgd hebben”.

Door de adviezen nu al te lekken naar het publiek, worden de experten uit de GEMS gedwongen “om de (nodige maar soms onpopulaire) maatregelen vooraf te verdedigen tegenover de pers, nog vooraleer de politieke beslissingen genomen werden”. “Dit is niet de taak noch de verantwoordelijkheid van de experten”, zegt Van Ranst.

“Het is een schande dat expertadviezen omwille van politieke spelletjes worden gelekt. De experten (en zeker ook talrijke politici) betreuren deze manier van werken. Deze bemoeilijkt een serene politieke besluitvorming, en beschadigt de goede samenwerking met de experten.”

