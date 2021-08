Experten: nog minstens halfjaar mondmaskers nodig

De experts reiken een nieuwe barometer aan om maatregelen automatisch in te roepen wanneer de ­cijfers stijgen of dalen. In alarmniveau 1, het gunstigste scenario, blijft de mondmaskerplicht in het hoger onderwijs en op het werk behouden.

Op alarmniveau 2 (meer dan 30 ziekenhuisopnames per dag) moeten de leerlingen in het secundair onderwijs mondmaskers op wanneer ze geen afstand kunnen houden. Alarmniveau 3 (meer dan 75 opnames per dag) betekent dat er geknipt wordt in de buitenschoolse activiteiten voor kinderen. ­Afstandsonderwijs, al dan niet deeltijds, komt er bij alarm­niveau 4, bij meer dan 95 patiënten per dag.