Expert over nieuwe Antwerpse parkeerbeleid: ‘Dit is the way to go voor een moderne stad’

Parkeren wordt een klein beetje een privilege in Antwerpen. Vanaf halverwege de zomervakantie zullen enkel nog bewoners en vergunninghouders op straat mogen parkeren in de binnenstad - ongeveer het gebied tussen de Scheldekaaien en de leien. Bezoekers kunnen de wagen dan enkel nog stallen in parkeertorens of ondergrondse parkeergarages. Al zijn er wel uitzonderingen mogelijk voor frequente bezoekers - zij zullen een abonnement kunnen krijgen.

“Dit is the way to go voor een moderne stad”, beaamt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen). “Dit is een logische maatregel die je al in veel Duitse en Nederlandse steden ziet.”

Grote steden als Antwerpen kampen met een enorm probleem van sluipverkeer. De hele dag door schuiven bezoekers met hun wagen door de woonwijken op zoek naar een parkeerplekje dicht bij het centrum. Het zorgt voor veel onnodige file, en maakt het voor de stadsbewoners extra lastig om een plekje te vinden. Het is de bedoeling van het stadsbestuur om precies die problemen terug te dringen.

De nieuwe ingreep moet ervoor zorgen dat iedereen, ook de toerist, vlotter kan parkeren. Tegelijk zijn mensen minder geneigd om met de auto door het centrum te rijden, want ze kunnen er toch niet parkeren. En de verkeersstromen worden beter gebundeld, want bezoekers zullen allemaal naar dezelfde parkeergarages rijden. De verkeersdruk in de woonwijken gaat daardoor omlaag.

Het begin van het einde voor Koning Auto? Toch niet, zegt Lauwers. “Er worden wat limieten opgelegd, maar voor een echte modal shift is dit niet meer dan een eerste stap.” Om te beginnen is het gebied van de nieuwe maatregel al bij al beperkt. “Men zal erop moeten letten dat er geen waterbedeffect ontstaat, waarbij de verkeersdruk gewoon verschuift naar de wijken net buiten de binnenstad.”

“Trouwens, ook andere delen van Antwerpen kampen met gelijkaardige problemen, zoals de Seefhoek of stukken van Berchem en Borgerhout. Mijn pleidooi zou zijn om de parkeerbeperkingen ook daar in te voeren.”

En dan is er nog een ander gevoelig punt: het aantal parkeerplaatsen. Het Antwerpse stadsbestuur kondigde aan dat er beperkingen komen op het aantal nieuwe parkeervergunningen dat nog toegelaten wordt bij nieuwbouw. Volgens Lauwers zou het beter zijn om het aantal parkeerplaatsen net af te bouwen. “Maar ik begrijp wel dat het stadsbestuur niet alles ineens kan doen, en ergens moet beginnen.”

Voor de bezoeker zal alles vallen of staan met de bereikbaarheid van het centrum vanuit de parkeergarages. Net daar knelt het schoentje weliswaar: het openbaar vervoer in Antwerpen is de voorbije jaren stevig afgebouwd.