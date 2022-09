Expert over kerncentrale Zaporizja: ‘Omdat personeel zwaar onder druk staat, is er groter risico op fouten’

De Verenigde Naties dringen aan op een veiligheidszone rond de kerncentrale in Zaporizja, nu de nucleaire waakhond IAEA een alarmerend rapport heeft gepubliceerd. ‘Omdat het personeel zwaar onder druk staat, is er een groter risico op fouten’, zegt Klaas van der Meer, radiologisch expert van het onderzoekscentrum SCK.

Wat is volgens u het risico op een ramp?

“Dat is van hieruit natuurlijk moeilijk in te schatten, maar wat we op basis van het IAEA-rapport zien, is dat de veiligheid er wel verslechtert. Door bombardementen is er schade aan bepaalde installaties. Omdat elektriciteitslijnen voortdurend geraakt worden, zijn er ook problemen met het vermogen dat de centrale krijgt aangeleverd. Die elektriciteit is nodig voor de pompen om de kernreactor te koelen.

“Door de splijtingsreactie van uranium wordt water in een kerncentrale verhit. Met de stoom wordt dan een generator aangedreven en die levert elektriciteit. Als een kerncentrale werkt, produceert ze zelf de stroom waarmee de reactor koelt. Maar als je de centrale stillegt, dan is ze volledig aangewezen op een externe bron om de reactor te koelen.”

Oleh Korikov, de belangrijkste nucleaire expert in Oekraïne, maakt zich ondertussen zorgen over de diesel voor de noodgeneratoren. Wat is het belang daar precies van?

“Als je de reactor stillegt, moet je het water nog steeds twee weken blijven koelen. Ik lees dat er momenteel een dieselvoorraad is voor tien dagen, dus dat kan wel volstaan. In het IAEA-rapport las ik ook dat er ondertussen een mobiele dieselgenerator is, die extra elektriciteit kan geven.

“Er komt ook nog steeds extern vermogen binnen via hoogspanningslijnen. Als de centrale zelf niet meer produceert, dan gebruikt ze zelf elektriciteit van het net voor de koeling. De generatoren zijn dus echt een noodoplossing. We zien dat de Oekraïners die hoogspanningslijnen ook erg snel kunnen repareren als ze door bombardementen worden geraakt, ze zijn daar erg inventief in.”

Is het volgens u nodig om een gedemilitariseerde zone in te voeren? António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties dringt daarop aan.

“Als beide partijen zich er dan aan houden en er geen bommen meer landen op de centrale, lijkt me dat zeker een goed idee.”

Maar het risico zit dus vooral bij die koeling? Omdat de kernreactor zelf onder dikke lagen beton zit, is hij wel beschut tegen granaten.

“Ik ben geen militair expert, dus ik kan weinig zeggen over de impact van beschietingen, maar het verliezen van koelvermogen is inderdaad een risico. Daarom zijn deze dieselgeneratoren enorm belangrijk. Het IAEA-rapport wijst er ook op dat het personeel onder een enorme druk staat, omdat Russische militairen de centrale bezet houden en er soms problemen zijn met de wissels van de shiften.”

Dit verhoogt natuurlijk de kans op menselijke fouten.

“Inderdaad. Menselijke fouten gebeuren onder normale omstandigheden nauwelijks. We zien dat er echt al een opeenstapeling van fouten nodig is voor het echt misgaat. Meestal is dit het gevolg van menselijke én technische fouten. Als er ergens een klep niet opengaat, of een pomp niet werkt, dan is het personeel getraind om daar snel op te reageren. Maar als het personeel zo zwaar onder druk staat, is het risico op fouten groter.”

Stel dat er een meltdown is in Zaporizja, wat moeten we in België dan doen?

“Dat is al meteen het zwaarst mogelijke ongeval. Zelfs dan is er voor België nog weinig gevaar. De directe omgeving wordt natuurlijk wel zwaar getroffen. Maar voor ons zou het al afhangen van hoe de wind staat. Als de wind naar het oosten waait, blijven wij buiten schot en trekt de nucleaire wolk richting Rusland.

“Als er bij ons toch neerslag zou zijn, dan moeten we in de eerste plaats maatregelen nemen voor de voedselketen. Het vee zou bijvoorbeeld niet meer buiten mogen grazen. Als koeien gras opeten, dan kunnen ze heel wat radioactief jodium en cesi­um binnenkrijgen, die dan weer hun weg vinden naar de melk. Zo raakt de voedselproductie dus besmet. Voor ons is er over het algemeen weinig risico, maar voor de mensen in de buurt is het dus een ander verhaal.”

Zijn er eigenlijk internationale protocollen, die bepalen hoe we met kerncentrales in tijden van oorlog moeten omgaan?

“Kerncentrales worden niet gebouwd met een oorlog in gedachten. Ze zijn niet gemaakt om beschietingen tegen te houden, maar om mensen van stroom te voorzien. Er zijn dan ook internationale verdragen om kerncentrales te beschermen. Het Genève-protocol heeft zelfs bepaalde addenda, die bepalen dat je centrales van een vijandig land niet mag aanvallen, als die enkel voor civiele doeleinden gebruikt worden. En toch zien we dat er in deze oorlog bij kerncentrales wordt gevochten.”

Oekraïne overweegt de sluiting van de kerncentrale, maar dit betekent ook dat duizenden mensen zonder stroom komen te zitten, terwijl de winter voor de deur staat. Zou u dat doen?

“Als je puur naar de veiligheid kijkt, is het beter om de centrale stil te leggen. Maar als dat levens zou kosten, omdat mensen dan geen toegang meer hebben tot elektriciteit, dan is het een zeer moeilijke beslissing. Mensen dreigen dan inderdaad in de kou te blijven zitten, of ziekenhuizen zouden geen stroom meer krijgen. Ik heb geen glazen bol, vanuit België is het niet mogelijk om zo’n beslissing goed in te schatten.”