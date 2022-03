Expert over hoe de oorlog mentale onrust kan veroorzaken: ‘Angst kan ook iets positief zijn’

Wanneer wordt angst een probleem?

Vervliet: “Op zich zijn angst en bezorgdheid normale reacties op wat nu gebeurt. Het wijst erop dat je betrokken en empathisch bent, dat je meeleeft met wat er in Oekraïne gebeurt en wat er mogelijk hier nog kan gebeuren.

“Wanneer je merkt dat je bezorgdheid en angst in die mate je leven beheersen dat je je nog moeilijk op iets anders kunt concentreren, is dat een teken dat het te ver gaat. Sommige mensen liggen er wakker van, kunnen zich nog moeilijk op hun werk focussen, of naar een film kijken zonder dat hun gedachten afdwalen naar de oorlog.”

Wat kun je dan doen?

“Probeer jezelf bewust ruimte te geven om niet met de problemen bezig te zijn. Besef dat dat niet impliceert dat je onverschillig bent. Niemand kan de hele tijd meeleven, en daar wordt ook niemand beter van. Plan momenten in om je te ontspannen en probeer de nieuwsberichten gecontroleerd te volgen.”

Is het een goed idee om jezelf volledig af te sluiten van alle onheilsberichten?

“Voor sommigen kan dat helpen. Anderen worden daar net nog meer onrustig door. Informatie kan helpen om grip te krijgen op de situatie. Helemaal niets weten kan net voor nog meer angst zorgen. Daarnaast kunnen angst en bezorgdheid iets positief zijn, dat je motiveert om in actie te schieten en je bijvoorbeeld in te zetten voor vluchtelingen.”

Bram Vervliet. Beeld rv

Wat ligt aan de basis van de angst die het conflict in Oekraïne oproept?

“Onvoorspelbaarheid is een belangrijke voedingsbodem. Niemand weet welke regels Poetin nog bereid is te overtreden. Anders dan bij de coronacrisis - ook een impactvolle en onvoorspelbare gebeurtenis - komt daar nog een gevoel van machteloosheid bij. Je blootstelling aan het virus had je nog enigszins zelf in de hand. Dat is nu helemaal niet het geval.”

Wanneer zoek je beter professionele hulp?

“Als je merkt dat het je niet lukt om je angsten te kanaliseren en te controleren, kan professionele begeleiding helpen om je mechanismen aan te leren om die angsten een plaats te geven, en om je te helpen inzien dat het een emotie is die voorbijgaat. Ook wanneer je last krijgt van echte paniekaanvallen, kan hulp nuttig zijn.”

Hoeveel mensen kampen met angstproblemen en neemt dat aantal toe?

“Angstproblemen komen vaak voor, bij ongeveer 5 à 10 procent van de bevolking. Dat gaat dan zowel over specifieke fobieën, zoals angst voor spinnen of sociale fobie, als over mensen die meer algemeen overmatig gestresseerd en bezorgd zijn. Vrouwen kampen vaker met angstproblemen dan mannen, en we zien het probleem ook vaker bij mensen in armoede.

“Of het probleem door het conflict in Oekraïne toeneemt, daar hebben we geen cijfers over. Het is wel een thema dat net als klimaatverandering en de coronacrisis wordt opgepikt door mensen die sowieso al wat angstiger zijn.”

Wat maakt de ene hier vatbaarder voor dan de andere?

“Dat is voor een stuk een kwestie van aangeboren temperament en deels een gevolg van je levensloop. Sommige mensen zijn van nature terughoudender en beschroomder. Onvoorspelbare en oncontroleerbare gebeurtenissen tijdens je leven, waarbij je je niet door een veilige omgeving gesteund voelt, kunnen de angst voeden dat niets in het leven voorspelbaar en controleerbaar is.

“Een veilige basis is erg belangrijk, als kind maar ook als volwassene. Ben je bezorgd of angstig? Praat daar dan over met je naasten. Ook dat helpt.”