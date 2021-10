Liveblog Zaak-Reuzegom

Expert intensieve op Reuzegomproces: ‘Zodra Sanda Dia uit die put wordt gehaald, is het overlijden onafwendbaar’

Sanda Dia (20) kwam om bij een studentendoop van Reuzegom. Vandaag wordt het proces ingeleid voor de Hasseltse correctionele rechtbank. Beeld rv

In de Hasseltse correctionele rechtbank is het proces in de zaak-Sanda Dia hervat met de eerste inhoudelijke zitting. 18 leden van studentenclub Reuzegom moeten zich verantwoorden voor de fatale doop in 2018 waarbij de student Sanda Dia om het leven kwam. In april vinden de pleidooien plaats. Volg in het liveblog hieronder de laatste ontwikkelingen.