Experimenten met wolven- en hondenpuppy’s laten zien: honden hebben aangeboren mensenkennis

Goede kans dat een hond begrijpt waar hij heen moet als u wijst waar zijn bal ligt. Dat begrip voor wat mensen bedoelen, zit na meer dan tienduizend jaar met ons samenleven ingebakken in het hondenbrein, concluderen Amerikaanse onderzoekers.

Zet een chihuahua naast een grijze wolf en het mag duidelijk zijn dat honden ingrijpend zijn veranderd sinds hun wolvenvoorouders bij de mens zijn ingetrokken. Minder duidelijk is hoe dit het hondenbrein precies heeft veranderd. Zorgde duizenden jaren van samenleven met de mens er ook voor dat ze nu aangeboren mensenkennis hebben?

Daar lijkt het sterk op, schrijven Amerikaanse onderzoekers in vakblad Current Biology. Zij voerden experimenten uit waarbij ze twee bakjes neerzetten en in een van de twee eten verstopten. Bij een van de experimenten wees een persoon die tussen de bakjes in zat naar de plek waar het voedsel was, terwijl ze ernaar keek. Bij een andere reeks plaatste ze als signaal een houten blokje bij het juiste bakje terwijl de puppy toekeek.

Cruciaal is dat de wolven in dit onderzoek waren opgegroeid in het bijzijn van mensen – ze sliepen zelfs bij hun verzorgers – terwijl de honden juist zoveel mogelijk bij hun nest werden gehouden. Desondanks liepen de hondenpuppy’s gemiddeld meer dan twee keer zo vaak naar het juiste bakje. 17 van de 31 honden kozen vaker voor het bakje met het voedsel dan je op basis van kans mag verwachten. Dit gold voor 0 van de 26 wolven.

Wolvenpuppy’s in het Wildlife Science Center in Minnesota, waar de proeven plaatsvonden. Beeld Roberta Ryan

De wetenschappers deden onder meer controle-experimenten zonder menselijke signalen, om zeker te zijn dat de honden niet gewoon de geur van het eten beter konden ruiken – dit was niet het geval. Bekend is dat wolven over het algemeen even slim zijn als honden, zo niet slimmer. Ook tijdens dit onderzoek scoorden beide diersoorten vergelijkbaar op geheugen- en zelfbeheersingstests.

Hondenrassen

Het is ook niet zo dat wolven niet kunnen leren om menselijke signalen op te pikken, wezen eerdere onderzoeken met volwassen wolven al uit. Maar deze experimenten met jonge pups duiden erop dat begrip voor mensen bij honden een stuk sterker is als gevolg van duizenden jaren aan samenwerking met de mens, schrijven de onderzoekers.

Een overtuigende studie, vindt Mariska Kret, cognitief psycholoog aan de Universiteit Leiden en niet bij het onderzoek betrokken. Wel vraagt ze zich af of je verschillen zou zien tussen hondenrassen; in dit onderzoek werden alleen pups van retrievers gebruikt. “Verschillende rassen zijn gefokt voor verschillende doelen, zoals de jacht, voor het gezelschap of om huis en haard te verdedigen. Het is interessant om te onderzoeken of dat nog uitmaakt voor de mate van begrip voor menselijke signalen.”

De observatie dat hondenpups beduidend vaker oogcontact maakten dan de wolfjes vindt ze verder interessant. “Toevallig bestuderen wij nu de ogen van honden en wolven. Daaruit blijkt dat honden veel meer oogwit hebben. Dat zou het makkelijker maken om te zien of een hond je aankijkt, waardoor mens en hond elkaar beter kunnen begrijpen.”