Excentrieke Franse antivaxtweeling overlijdt kort na elkaar, wellicht aan corona

Volgens bronnen van het Franse dagblad Le Monde werd Grichka Bogdanoff op 15 december opgenomen op intensive care nadat hij covid had opgelopen. Dezelfde dag zou ook zijn broer Igor daar zijn binnengekomen. “Volgens een bron die de twee broers goed kent, waren ze niet gevaccineerd tegen Covid-19”, stelt de doorgaans goed ingelichte krant.

De nabestaanden bevestigen het overlijden van de broers, maar laten zich niet uit over de doodsoorzaak. Volgens hun advocaat Édouard de Lamaze zijn de twee broers aan corona overleden.

De voormalige Franse minister van Onderwijs Luc Ferry, die met de tweeling bevriend was, vertelt in Le Parisien dat hij de broers “wel vijftig keer” had opgeroepen zich te laten vaccineren. De laatste keer was enkele weken geleden, toen het nog goed met hen ging. “Grichka was, net als Igor, geen antivaxer. Hij was antivaxer voor zichzelf”, zegt Ferry.

‘Experimentatoren’

De excentrieke tweelingbroers maakten eind jaren zeventig, begin jaren tachtigefurore op de Franse televisie, onder meer met een populair programma rond serieuze wetenschap en sciencefiction.

Bij het internationale publiek werden de broers bekend door hun herkenbare en typische uiterlijk, vermoedelijk het resultaat van tal van plastisch chirurgische ingrepen. Over de misvormingen in hun gezicht hebben de broers zich nooit expliciet uitgelaten, wel noemden ze zichzelf ‘experimentatoren’.

Er deden ook geruchten de ronde dat de vervorming van hun jukbeenderen en kin niet alleen aan overvloedige operaties te wijten was. Zo zouden de broers aan acromegalie lijden. Dat betekent dat het lichaam te veel groeihormonen aanmaakt, waardoor neus, kin en ledematen buitenproportioneel groot worden. Dat zou onder meer verklaren waarom hun gezichten zo gezwollen leken. Igor en Grichka trokken naar de plastische chirurg om de gevolgen van hun aandoening zoveel mogelijk te beperken. De Bogdanoffs hebben dat zelf nooit bevestigd.

Igor en Grichka waren doctor in de fysica en wiskunde, en afstammelingen van Oostenrijkse aristocratie. Vooral de afgelopen jaren werd echter sterk getwijfeld aan hun academische kwaliteiten. Berucht is de zogenoemde Bogdanoff-affaire, waarin de broers werden beschuldigd van ongefundeerde artikelen te schrijven over fundamentele natuurkunde. Ook zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan plagiaat en fraude. Igor kwam bovendien onder vuur te liggen omdat hij zijn ex-partner zou hebben belaagd.

Igor Bogdanoff laat zes kinderen achter. Zijn broer Grichka was niet getrouwd en had geen kinderen.