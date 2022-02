‘Examenvragen in ruil voor seks’: nu ook verhalen over grensoverschrijdend gedrag aan UGent

Nadat recent een VUB-professor ontslagen werd wegens grensoverschrijdend gedrag, komen er ook aan de UGent getuigenissen naar boven. ‘Iedereen zegt dat je als vrouw op tijd aan de alarmbel moet trekken, maar aan de UGent rinkelt die bel blijkbaar niet.’

“Het was januari 2020 toen een assistent mij contacteerde via Facebook”, vertelt een 21-jarige studente die op dat moment informatica volgde. “Hij had me opgemerkt tijdens het examen waar hij toezicht hield en had een foto van mij genomen, die hij me doorstuurde.”

Vervolgens bood de man aan om examenvragen voor haar te stelen. Maar dan moest ze wel iets in ruil doen. “How would you pay for that kind of information? Let me tell you, my price isn’t cheap”, schreef de assistent in een bericht dat De Morgen te zien kreeg. “In mijn ogen betekende dat zoveel als: examenvragen in ruil voor seks”, zegt de studente.

Aangerand

De jonge vrouw meldde de zaak bij Trustpunt, de vertrouwenspersonen van UGent. Er werd een tuchtprocedure opgestart waarbij er ook een hoorzitting plaatsvond, maar twee jaar later weet ze nog altijd niet welk gevolg er aan haar melding gegeven werd.

“In november 2021 vernam ik na heel veel aandringen en tientallen mails dat er een sanctie was uitgesproken, maar dat ze daar verder geen inhoudelijke details over mochten geven”, vertelt de studente. “Toen ik er deze week over tweette, mailde de rector mij echter dat er nog altijd geen advies is uitgeschreven over een sanctie, maar dat dat weldra zal gebeuren.”

“De aanpak van mijn zaak geeft me weinig vertrouwen hoe de UGent met dergelijke meldingen omgaat”, aldus de studente. “Iedereen zegt dat je als vrouw op tijd aan de alarmbel moet trekken, maar aan de UGent rinkelt die bel blijkbaar niet.”

Door de onvrede met de aanpak van de UGent postte de studente haar verhaal op de website van Meldet, waar mensen intimidatie en seksueel geweld anoniem kunnen melden. Daar zijn de afgelopen dagen in totaal zes getuigenissen binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag aan de Gentse universiteit. “Het gaat om meldingen over intimidatie, maar er is ook iemand bij die zegt aangerand te zijn door een prof”, zegt Lise Goossens van Meldet.

Een frustratie die terugkeert is dat studenten geen anonieme meldingen kunnen doen bij de UGent. Meldet wil de klachten verzamelen en naar de tuchtcommissie brengen.

Ook Sigrid Sterckx, professor ethiek aan de UGent, zegt dat grensoverschrijdend gedrag en de zwijgcultuur errond zich niet beperkt tot de VUB. Ze schreef samen met Sofie Avery, doctoraatsonderzoeker in de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen van de UGent, een opmerkelijk opiniestuk dat donderdag in en op De Morgen verschijnt.

Sterckx maakte een 25-tal jaar geleden zelf grensoverschrijdend gedrag mee aan de UGent door een professor die haar masterproef begeleidde. “Nadat ik hem na de eerste incidenten liet weten dat ik hem niet langer wenste als promotor, begon hij op bijna dagelijkse basis wraak te nemen”, zegt Sterckx.

Ze meldde de zaak aan de vakgroepvoorzitter. “Hij antwoordde: ‘Zeg Sigrid, we zijn hier niet aan de KULeuven he. Als jij zo’n preutse non bent, dan ga je hier nog problemen hebben’.” Daarop stapte Sigrid Sterckx naar de ombudspersoon voor grensoverschrijdend gedrag, een professor van de hoogste rang uit de faculteit psychologie, die haar klacht zou ‘akteren’ in een dossier. Toen Sterckx vernam dat de professor zich ook tegenover een andere vrouw grensoverschrijdend gedroeg, maakte ze opnieuw een afspraak met die ombudspersoon. “Ze ging het noteren, zei ze, en ging naar de kast om mijn dossier ter hand te nemen. Toen bleek dat mijn dossier ‘verdwenen’ was.”

Sigrid Sterckx noemt zijn naam niet, omdat de man niet meer op de universiteit werkt en geen contact meer heeft met studenten. “Mijn argumentatie gaat over de cultuur die aan de Universiteit Gent en aan andere universiteiten bestaat, niet over een persoon”, zegt ze.

Volgens Sterckx en Avery is er de laatste jaren wel wat ten goede veranderd aan de UGent. Zo zijn er diverse procedures en meldpunten in het leven geroepen. “Maar we weten dat het loutere bestaan van meldpunten, procedures en tuchtcommissies niet volstaat – het slagen hiervan is in grote mate afhankelijk van de institutionele cultuur waarin ze ingebed zijn.”, aldus Sterckx en Avery.

In een reactie zegt Rik Van de Walle, rector van de UGent, uitdrukkelijk zijn medeleven te willen betuigen aan alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. “We willen hen ook oproepen om helemaal op hun voorwaarden hun verhaal te doen. De vertrouwenspersonen van Trustpunt kennen de identiteit van de melders, maar die info en alles wat studenten en personeelsleden aankaarten bij vertrouwenspersonen wordt strikt vertrouwelijk behandeld en bijgevolg met niemand gedeeld.”

“We hebben aan de UGent belangrijke stappen gezet in het behandelen van zaken die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben. Maar we zijn er nog niet, zoveel is duidelijk. Een gedragscode, studentenpsychologen, vertrouwenspersonen en een meldpunt hebben is één zaak. Een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag mogelijk is ten gronde veranderen, blijkt heel wat moeilijker te zijn.”

Over de zaak van de informaticastudente zegt de rector dat de meldster onredelijk lang heeft moeten wachten op antwoorden op haar terechte vragen. “De procedure is nog niet ten einde. Dat de studente eind vorig jaar te horen kreeg dat de assistent een passende sanctie had gekregen, was bijgevolg fout en had niet mogen gebeuren.”