Ex-voetbalmakelaar Veljkovic beschuldigt chef voetbal ‘Het Laatste Nieuws’

De naam van journalist Stephan Keygnaert viel al bij het begin van Operatie Zero in 2018. Hij zou hand-en-spandiensten aan Veljkovic geleverd hebben. Op vraag van de toenmalige hoofdredactie van Het Laatste Nieuws zette Keygnaert toen tijdelijk een stap opzij. Later nam hij zijn functie weer op. Keygnaert werd verhoord, maar was op dat moment geen verdachte in het gerechtelijke onderzoek. Drie andere journalisten, twee van Het Laatste Nieuws en één van Het Nieuwsblad, werden wel in verdenking gesteld voor hun mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Maar nu besteedt Veljkovic een heel hoofdstuk in zijn boek, dat hij samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde schreef, aan Keygnaert. Veljkovic beweert daarin onder meer dat de chef voetbal geregeld geschenken van hem kreeg. “Omdat bij sportjournalistiek de lijn tus­sen verslaggeving en opinie sowieso erg dun is, had hij ruimte om mij tegemoet te komen”, schrijft Veljkovic. “Na iedere match kregen de spelers steevast een score in zijn krant. Binnen de marge die aanvaardbaar was, kozen Keygnaert of zijn journalisten steeds voor het hoogste cijfer.”

Ook spelers zouden Keygnaert cadeaus gegeven hebben, beweert Veljkovic. Zo is er sprake van een horloge dat Bojan Jorgacevic, doelman van Club Brugge, aan de journalist gegeven zou hebben.

De zwaarste beschuldiging houdt Veljkovic voor het einde van het hoofdstuk. Keygnaert zou een goed woordje gedaan hebben voor Kortrijk-speler Ervin Zukanovic bij Victor Fernández, de toenmalige trainer van AA Gent. Toen het tot een transfer kwam, vroeg Keygnaert een procentje bij Zukanovic’ makelaar Veljkovic. “Ik betaalde hem cash, in twee keer”, schrijft die. “Eén keer 5.000 euro en een tweede keer 3.000 euro, dus 8.000 euro in totaal.”

“We hebben hier met Stephan over gepraat”, reageert Michiel Ameloot, hoofdredacteur sport bij News City (VTM en Het Laatste Nieuws). “Hij is formeel. Hij heeft nooit geld ontvangen en hij heeft ook geen andere strafrechtelijke feiten gepleegd. Ondertussen wachten wij samen met hem het gerechtelijke onderzoek af en hebben het volste vertrouwen in zijn onschuld.”

Wim Van den Eynde, coauteur van het boek, was ook betrokken bij de totstandkoming van de Pano-uitzending. Waarom werd daar met geen woord over Keygnaert gerept, terwijl in het boek wel een heel hoofdstuk aan hem gewijd wordt? “Dat is een louter redactionele keuze”, zegt Van den Eynde. “We hadden zoveel verhalen en zo weinig tijd: we moesten dus wel kiezen. We hebben beslist om in Pano voor de grote namen te gaan, zoals de voetballers, de trainers, de bestuurders en de scheidsrechters. Het gaat ook voor een stuk over een attitude, en dat is moeilijker te vertellen.”