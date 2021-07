Ex-topman militaire inlichtingendienst Boucké ontkent dat hij zelf aanstuurde op vertrek

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kondigde vrijdag aan dat generaal Boucké ‘in onderling overleg’ opstapte. De ADIV faalde in de opvolging van de extremistische militair Jürgen Conings. Het onverwachte vertrek van Boucké viel slecht bij zijn collega-generaals. Volgens hen trof Boucké geen schuld: bij ADIV kampt men al jaren met een tekort aan middelen.

De entourage van Dedonder reageerde dit weekend dat Boucké zelf had aangegeven dat hij wilde stoppen omdat hij het actieplan van de minister niet zag zitten en omdat hij er mentaal doorzat. Maar generaal Boucké, die zich nog niet uitsprak over de zaak-Jürgen Conings, ontkent dit. Via Twitter laat hij weten dat Dedonder al op 8 juli had laten verstaan ze hem wilde vervangen. Boucké geeft aan in zijn tweet dat Dedonder hem “een disciplinaire sanctie” wilde opleggen.



Vervolgens werd Boucké vorige donderdag – vlak nadat hij de militaire inlichtingendienst had verdedigd tijdens een hoorzitting in het federaal parlement – ontboden op het kabinet. “Ik heb zelf aangegeven toch te willen verderdoen op voorwaarde dat het ADIV versterkt werd met personeel. De tweede optie was mij vervangen. De keuze is gekend”, aldus generaal Boucké.

Intimi van de ex-topman vertellen dat Boucké “de baggercampagne vanuit het kabinet-Dedonder niet meer kon verdragen”. De suggestie dat Boucké mentaal op was, wordt er weggewuifd. “Hij had het lastig, maar bleef hard doorwerken. Onder meer aan de operatie van eind vorige week om IS-vrouwen en -kinderen terug te halen uit Syrië. Een succesvolle operatie.” Een terugkeer naar zijn post zou Boucké niet zien zitten, “althans niet met deze minister”.

Minister Dedonder wordt donderdag in het parlement ondervraagd over het vertrek van Boucké. Maandagochtend al liet legertopman Michel Hofman in een interne mededeling weten dat hij “hoe moeilijk ze ook was, de beslissing (om Boucké te vervangen, JVH) had aanvaard”. Volgens hem was het “na de vele gesprekken die ik heb gehad (...), de enige resterende keuze voor het welzijn van generaal Boucké en voor het onontbeerlijke, serene klimaat ter ontwikkeling van ADIV”.