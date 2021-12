Ex-topgangster weer vrij, als hij zich excuseert voor verklaringen over Bende van Nijvel: ‘Nooit van mijn leven’

Het staat letterlijk in de laatste pagina van zijn verhoortekst van afgelopen woensdagavond: ‘U deelt mij mee dat mevrouw de onderzoeksrechter Michel mijn vrijheidsberoving heeft opgeheven op 29 december 2021 om 19.52 uur en eist dat er een persmededeling zou worden opgesteld voor 30 december 2021 om 12 uur, bevattende publieke excuses tegenover de families van de slachtoffers, het publiek, de autoriteiten en de pers om bewust gegronde beschuldigingen te hebben gepubliceerd en zonder concrete bewijzen de heren De Staerke Philippe en Salesse Dominique te hebben beschuldigd, op straffe van opnieuw te worden opgepakt door de politie.’

Ex-topgangster Alain Moussa was in de jaren 80 met De Staerke en Salesse lid van de bende van Baasrode. Op 24 december beschuldigde hij hen via sociale media van betrokkenheid bij de moordpartijen van de Bende van Nijvel. Enkele dagen later werd hij met zijn neef opgepakt. Na anderhalve dag werd het duo door onderzoeksrechter Martine Michel in Charleroi weer vrijgelaten, onder hoger vermelde voorwaarde.

‘Beschermd’

“Ik heb wel nog wat waardigheid”, zegt Alain Moussa (70), als hij op donderdagmiddag De Morgen ontvangt in zijn woonst. “Ik neem niks van mijn woorden terug. Ik ga zéker geen excuses aanbieden, en al helemaal niet aan twee notoire criminelen. Ik heb in mijn verklaringen uitgelegd hoe ex-gevangenisdirecteur Jean Bultot destijds in Sint-Gillis criminelen oogluikend naar buiten liet gaan zodat de misdaden konden plegen met een perfect alibi. Moet ik me aan hem ook excuseren? Hij is dood. Ik heb het gsm-nummer van de hemel niet.”

Moussa zegt in de gebeurtenissen van de voorbije 48 uur enkel een bevestiging te zien “van het feit dat die twee criminelen worden beschermd”.

Alain Moussa zegt nu dat hij De Staerke op 27 september 1985 met de auto naar Eigenbrakel bracht, kort voor de Bende van Nijvel daar drie mensen doodde bij een overval op de Delhaize. Hij beweert ook met De Staerke na een overval in het Waalse Wépion staande te zijn gehouden door de toenmalige rijkswacht: “Men liet ons gewoon door, ook al waren we zwaarbewapend, eens ze De Staerke herkenden.”

Moussa zegt altijd te hebben gezwegen omdat dat de erecode was onder criminelen. Enkele maanden geleden werd hij benaderd door een Luxemburgs productiehuis dat hem interviewde. Hij vertrouwde het zaakje niet en koos voor de vlucht vooruit.

Cokeverslaving

Alain Moussa: “Ik neem niks van mijn verklaringen terug. Ik heb nog een beetje waardigheid. Trouwens, zijn wij hier nog in België? Of in Rusland of in China? Ik begrijp de houding van de onderzoeksrechter echt niet. De Staerke en Salesse zullen nooit spreken, en nu zeker niet meer. Ja, het is mogelijk dat ik me in bepaalde details vergis. Ik spreek over zaken van meer dan dertig jaar geleden. Ik heb een cokeverslaving gehad en niet alles uit die periode is even helder. Maar de betrokkenheid van De Staerke en Salesse bij de Bende van Nijvel staat voor mij vast.”

De Staerke was meer dan 15 jaar lang de enige Bende-verdachte die in staat van beschuldiging was gesteld. Onderzoeksrechter Freddy Troch en zijn Deltacel in Dendermonde bleven er altijd van overtuigd dat hij op 9 november 1985, dag van de laatste aanslag in de Delhaize in Aalst, daar aanwezig was.

Alain Moussa: “Ik heb geen schrik dat de politie me weer zal oppakken. Ik heb een nacht op een betonnen plaat in een politiecel in Charleroi moeten slapen, en dat is niet fijn, want ik heb nog een oude kogel in mijn rug. Stel dat ik me zou excuseren, voor wie houden ze mij dan? Excuses aan die twee criminelen? Nooit van m’n leven.”

Het federaal parket zegt in een reactie dat de Moussa opgelegde voorwaarde niet afkomstig is van de onderzoeksrechter zelf, en dus niet letterlijk dient genomen: “Het was een poging van de verbaliserende agenten om betrokkene op de vingers te tikken voor wat hij met zijn verklaringen te weeg heeft gebracht.”