Ex-topatleet en psycholoog Nathan Kahan: ‘Wout van Aert zal winnen als hij zijn frustratie gebruikt als motor’

Wout van Aert zal snel weer winnen. Daar is ook (sport)psycholoog Nathan Kahan van overtuigd. Alleen: hij is zo lief. Iets meer nijdigheid zou volgens Kahan niet slecht zijn. ‘Van Aert heeft soms nood aan wat peper en zout.’

Tweede worden. Topsporters met de juiste ingesteldheid en mentaliteit vinden het lastig. Hátelijk zelfs. Wout van Aert is er zo één. Tweede – in zijn geval dan nog drie keer op rij: daar doe je het verdorie niet voor. Het gaat om winnen. Dat hij het dus “niet meer zo leuk” vindt, liet hij zondagavond in Sønderborg in hart en ziel kijken.

“Het ís ook raar en zeer specifiek”, vindt (sport)psycholoog Nathan Kahan, viervoudig Belgisch kampioen op de 800 meter. “Je kunt je de vraag stellen: hoe kun je in topsport zo’n stabiele, unieke reeks van tweede plaatsen neerzetten?” (lacht)

Kahan benadrukt dat hij het wel vanop een grote afstand aanschouwt. Maar grijpt spontaan terug naar de definitie van een prestatie uit de bestseller Thinking, Fast and Slow’ van collega-psycholoog Daniel Kahneman.

“Het zou een combinatie zijn van talent en toeval, volgens Kahneman. Wel, ik vind toeval in topsport effectief vaak een belangrijke rol spelen. De bal kan erin gaan, maar hij kan bijvoorbeeld ook uitsterven op de paal. In wielrennen is het net zo. We praten nu, in het geval van Van Aert, in de eerste plaats over die drie Tour-rittten. Als je ziet met welke kleine verschillen hij verloor, in verschillende disciplines dan nog. Dat hadden voor hetzelfde geld drie overwinningen kunnen zijn. En dan was hij vertrokken geweest.”

Het kan bij de renner zelf en zijn ploeg voor enige relativering zorgen. “Net als het hogere doel dat Van Aert in deze Tour nastreeft. Uiteraard mikt hij op één of meerdere ritzeges. Maar met die tweede plaatsen nestelt hij zich nu alvast stevig in het groen. En: hij draagt bovendien het geel, met uitzicht op langdurig behoud. Dat verzacht de pijn.”

Ongetwijfeld. Maar de ambitieuze veelvraat in Van Aert wil alles. En hij wil het tegelijk. “Eigenschap van een grote kampioen, die volledig in het verhaal opgaat en er het maximum probeert uit te halen”, zegt Kahan. “Daar is uiteraard niks mis mee. Al is koers in die zin wel een buitenbeentje. Vanuit mijn (praktijk)ervaring maak ik meer (top)sporters mee die best tevreden zijn met de tweede plaats. Vaak begrijp ik dat. Ivo Van Damme zal met zijn twee zilveren olympische medailles ook eeuwig blijven voortleven in het geheugen van de mensen. Maar anderzijds denk ik soms: verdorie gast, met jouw talent. Tweede is goed maar er zit méér in.”

Nood aan een pikant sausje

Toch is Van Aerts lijstje tweede plaatsen – in het veldrijden, tegen aartsrivaal Van der Poel, inbegrepen – intussen dermate gigantisch dat je misschien niet meer van toeval kan spreken, werpt Kahan op.

“Het valt me bovendien steeds op wat voor een gentleman Van Aert is. Ik vraag me soms af: moet hij niet af en toe overgoten worden met een pikant sausje van extra sluwheid en onverbiddelijkheid? Heeft het niet eens nood aan wat peper en zout?”

Daarnaast stipt Kahan nog eens aan dat we moeilijk kunnen weten wat er precies omgaat in Van Aerts hoofd. Het mentale luik blijft onbekend. Het feit is wel dat Van Aert geen ‘choker’ kan worden genoemd. “Daarvoor wint hij te vaak en is zijn palmares nu al veel te mooi.”

Gezien Van Aerts ijzersterke karakter is Kahan er, net als Tom Boonen, van overtuigd dat het hier over een momentopname gaat. “Wout van Aert zal zijn zaakjes snel weer op orde krijgen. Gewoon die frustratie wat meer overzetten op zijn benen en hij zal weer winnen.”