Ex-supermodel Linda Evangelista op cover van ‘Vogue’, ondanks mislukte cosmetische ingreep: ‘Ik probeer van mezelf te houden’

Het Canadese ex-supermodel Linda Evangelista (57) was in de jaren 1990 en 2000 een van de best betaalde supermodellen ter wereld, maar ze verdween in de afgelopen jaren zo goed als volledig van het wereldtoneel. Een schoonheidsbehandeling die averechts uitpakte, maakte dat ze over haar hele lichaam harde, gevoelloze vetuitstulpingen kreeg. Haar modellencarrière leek verleden tijd, ze schaamde zich voor haar lichaam en kreeg een depressie.

Linda Evangelista in 1991. Beeld Ron Galella Collection via Getty

Vorig jaar kwam ze naar buiten met haar verhaal, kreeg een schadevergoeding van het bedrijf dat de schoonheidsbehandeling op de markt brengt, en probeerde verder te gaan met haar leven. “Ik ben er mentaal nog altijd niet bovenop, maar ik ben zo blij met de steun die ik gekregen heb van mijn vrienden en van de mode-industrie”, zegt ze aan de Britse Vogue.

Tape en elastieken

Volledig ingepakt met sjaaltjes, hoeden, handschoenen en verhullende kledij: zo siert het Evangelista de cover van het nieuwste nummer van Vogue. Het enige zichtbare is haar gezicht, dat achter alle kleding strakgetrokken is door middel van tape en elastieken.

Over de foto is ze, net als over het hele acceptatieproces rond haar mislukte behandeling, goudeerlijk: “Dat is niet mijn kaak- en neklijn in het echte leven. En ik kan niet altijd en overal rondlopen met tape en elastieken.” Dat ze niet natuurlijk op de foto’s staat, vindt ze niet verkeerd: “Ik probeer van mezelf te houden zoals ik ben, maar de foto’s zijn bedoeld om een fantasie, een droom, te creëren. Ik denk dat dat is toegestaan.”

Over de behandeling vertelt ze in Vogue: “Als ik had geweten dat bijwerkingen kunnen inhouden dat je je broodwinning kwijtraakt en dat je zo depressief wordt dat je jezelf haat… zou ik dat risico niet genomen hebben.”