Ex-preses Gentse studentenvereniging schuldig aan verkrachting twee studentes: ‘Ik ben gestopt toen ze ‘stop’ zeiden’

De slachtoffers waren aangesloten bij de Gentse Biologische Kring (GBK) en kenden preses M.G. (26) dus erg goed. De eerste verkrachting gebeurde in 2017. Het slachtoffer diende toen geen klacht in omdat de preses zijn spijt betuigde en vertelde dat hij dronken was. “Hij gaf de feiten toen wel toe aan ons”, reageren enkele studenten van het GBK. Pas toen nog twee andere slachtoffers zich meldden, ging de bal aan het rollen en werd er klacht ingediend.

De twintiger bleef die bewuste nacht, zoals hij naar eigen zeggen wel vaker deed, slapen bij het slachtoffer omdat hij zelf geen kot had in Gent. Na een fijne feestavond gingen de twee samen naar het kot. Terwijl het slachtoffer aan het slapen was, kroop M.G. bij haar in bed en penetreerde hij haar. Zij werd daarop in shock wakker en vluchtte weg. Volgens de beklaagde was er van verkrachting geen sprake, maar een duidelijke uitleg kon hij niet verschaffen toen de rechter daarnaar vroeg. “We waren dronken. Ik heb niet veel herinneringen, alleen dat mijn penis opeens in haar zat.”

Patroon

Een tweede slachtoffer had een soortgelijke ervaring. Na een feestavond kroop M.G. ook bij haar in bed terwijl zij aan het slapen was. Daar betaste hij haar borsten en vagina. Toen zij plotseling wakker werd en volledig van slag was, excuseerde hij zich. Een derde feit vond plaats in 2019, aan de Blaarmeersen. Samen met het slachtoffer ging hij ’s nachts zwemmen. Het slachtoffer had die avond veel gedronken en viel na de nachtelijke duik in slaap. Toen zij niet veel later wakker werd, was hij haar aan het betasten.

Een vriendin van de slachtoffers getuigde in de rechtbank. “Ik vind het schandalig dat hij alles ontkent, terwijl hij kort na de feiten zelf alles had toegegeven en in tranen was uitgebarsten. Wij hebben hem toen het voordeel van de twijfel gegeven omdat hij zei dat het eenmalig was, hij dronken was en hij zich uitvoerig geëxcuseerd had. We waren bereid hem te vergeven, maar toen de verschillende feiten aan het licht kwamen, trokken we aan de alarmbel.” Volgens het Openbaar Ministerie is het duidelijk dat er sprake is van een patroon.

Kruistocht

Maar volgens M.G. gebeurde alles met wederzijdse toestemming en was er van verkrachting geen sprake. “Ik ben gestopt als ze ‘stop’ zeiden”, verklaarde hij. Daarop reageerde de rechter scherp. “Als je slaapt, kun je niet ‘stop’ zeggen. Als een meisje wil slapen, dan mag ze dat doen. In zo’n maatschappij leven wij, begrijp je dat?”

De advocaat van M.G. verklaarde zelfs dat niet de meisjes, maar zijn cliënt het slachtoffer is en er sprake is van een kruistocht tegen zijn cliënt. “Het enige patroon dat te bemerken is, is dat van drank, geflirt en naaktheid.” Bij de UGent werd een tuchtprocedure opgestart. Intussen is de man gestopt met zijn studies aan de UGent en studeert hij verder aan de universiteit van Leuven.

De rechtbank legde M.G. maandagochtend een celstraf van veertien maanden met probatie-uitstel op. Twee feiten, één verkrachting en één aanranding van de eerbaarheid, werden bewezen geacht. Voor een derde aanranding werd hij vrijgesproken.

Volgens de rechter vertoonde M.G. een manifest gebrek aan respect voor de integriteit van de jonge vrouwen. “Hij zocht enkel invulling van zijn eigen noden en maakte misbruik van de slachtoffers wanneer zij kwetsbaar waren.” M.G. moet nu gespecialiseerde begeleiding volgen voor zijn psychoseksuele problematiek. Bij de slachtoffers, die verder anoniem wensen te blijven, wordt opgelucht gereageerd. “Het heeft nog steeds een grote impact op onze vriendengroep, maar het belangrijkste was dat de rechtbank de feiten erkende.”